AlphaTauri zet belangrijke stap: AT03 doorstaat crashtests

In de aanloop naar een nieuw Formule 1-seizoen hebben de teams enkele belangrijke mijlpalen die bereikt moeten worden, voordat de bolides op de baan verschijnen. Natuurlijk worden de wagens voor de start van de eerste week van de wintertest gepresenteerd, maar daarvoor dienen de renstallen een nog belangrijkere horde te nemen: de verplichte crashtests van de FIA, waarin wordt getest of de veiligheidscel van de bolides voldoet aan alle veiligheidseisen.

Alle teams dienen een chassis te bouwen dat deze crashtests doorstaat en AlphaTauri is het volgende team dat hierin is geslaagd. Woensdag kondigde het Italiaanse team op de sociale media aan dat het chassis de AT03 voldoet aan de belangrijkste veiligheidseisen en komend seizoen dus ingezet kan worden tijdens de wintertests en races van de Formule 1. AlphaTauri is niet de eerste renstal waarvan het chassis de crashtests heeft doorstaan: eind december maakten Haas F1 Team en Ferrari daar al melding van.

Het doorstaan van de crashtests betekent dat AlphaTauri nu met een gerust hart kan doorwerken aan de ontwikkeling van de AT03. Wanneer de nieuwe auto van de renstal uit Faenza gepresenteerd wordt, is nog onduidelijk. Dat gebeurt vermoedelijk voor de start van de driedaagse wintertest in Barcelona, die op 23 februari begint. Half maart volgt een tweede driedaagse wintertest in Bahrein, waar op 20 maart het nieuwe Formule 1-seizoen ook van start gaat.