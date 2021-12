Fire-up: Mercedes wekt W13 voor F1-seizoen 2022 tot leven

Het Mercedes F1 Team is er vroeg bij: de formatie uit Brackley heeft als eerste team de motor van de nieuwe wagen laten ronken. Komend jaar stapt de Formule 1 over op een geheel nieuw reglement. Daardoor hebben alle teams compleet nieuwe wagens moeten ontwikkelen. Mercedes lijkt de zaakjes weer prima op orde te hebben en heeft als eerste de zogenaamde fire-up uitgevoerd.

In een video op sociale media liet Mercedes de power unit in de W13 voor het eerst ronken. Daarmee is de naam van de nieuwe Zilverpijl ook direct bevestigd, geheel in lijn met de namen van de eerdere wagens. De achtvoudig wereldkampioen bij de constructeurs komt volgend jaar in actie met Lewis Hamilton en George Russell. Laatstgenoemde maakt de overstap van Williams, waar hij de afgelopen jaren in de relatieve luwte kon rijpen. Valtteri Bottas is reeds vertrokken naar Alfa Romeo.

De fire-up is een belangrijk moment voor de Formule 1-teams. Dit is namelijk het eerste moment waarop de wagen voor het eerst in z’n geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijflijn, de power unit, de versnellingsbak en verdere aanverwante onderdelen. Een groot deel van het team wordt hiervoor uitgenodigd. Toto Wolff woonde de fire-up vanuit een stream bij terwijl hij in de auto zat, zo blijkt uit de onderstaande video.

Volgend jaar stapt de koningsklasse van de autosport over op een gloednieuw reglement. De wijze waarop de neerwaartse druk wordt geproduceerd, verandert ingrijpend. In plaats van downforce te genereren met de vleugels, wordt er in 2022 middels grondeffect onder de wagens neerwaartse druk geproduceerd. Dit zorgt voor minder vuile lucht achter de bolides, wat het eenvoudiger moet maken om elkaar te volgen. Dat moet het spektakel op de baan verbeteren.

De Formule 1-teams komen in februari voor het eerst weer de baan op voor de eerste wintertest in Barcelona. Daarna vindt nog een testweek in Bahrein plaats, waar op 20 maart ook de eerste Grand Prix van het seizoen verreden wordt.