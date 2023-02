Overzicht: Dit zijn de helmen van de Formule 1-coureurs in 2023

Anno 2023 zijn de coureurs van hetzelfde team op een drietal manieren uit elkaar te houden. De eerste is door te kijken naar de kleur van de onboardcamera bovenop de inlaat van de motorkap. Daarnaast kan er gekeken worden naar de startnummers die op de auto's zijn geplakt. Maar ook zijn de rijders uit elkaar te houden door naar het helmontwerp te kijken. Tegenwoordig zijn de kleuren van de helm minder goed te zien door de aanwezigheid van de halo, maar dat weerhoudt de coureurs er niet van om ieder jaar met een (licht) gewijzigd ontwerp aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Hoe vaak mogen coureurs van helmontwerp wisselen?

De Formule 1-coureurs waren jarenlang beperkt in het aantal wijzigingen dat zij mochten doorvoeren aan hun helmontwerp. Voorafgaand aan een seizoen was dat geen probleem, maar gedurende het seizoen mochten de rijders daar slechts één keer van afwijken. Als reden werd aangevoerd dat de coureurs op die manier beter te herkennen zijn door het publiek, dan als zij iedere race met een aangepast ontwerp rondrijden. Voor de start van het seizoen 2020 is die regel echter weer geschrapt, waardoor de coureurs alle vrijheid hebben en zo vaak als zij willen mogen wisselen qua kleuren op hun helm. In de praktijk komt het erop neer dat zij enkele malen per jaar met een ander ontwerp in actie komen, terwijl de reguliere helm de rest van het seizoen wordt gebruikt.

Motorsport.com zet op een rij hoe de helmen voor het seizoen 2023 eruit zien. In het overzicht ontbreken nog de ontwerpen van Nyck de Vries, Oscar Piastri en Lance Stroll. Zij hebben nog niet hun 2023-helm getoond.

Max Verstappen is een van de coureurs die gedurende het seizoen regelmatig met eenmalige helmontwerpen op de proppen komt. Voor de start van het F1-seizoen 2023 heeft de tweevoudig wereldkampioen voor een licht aangepast ontwerp gekozen. Wit is nog altijd de basiskleur, maar de gouden details van 2022 zijn verdwenen. In plaats daarvan grijpt Verstappen voor deze details terug naar de kleuren rood en blauw.

Foto: Red Bull Content Pool

Ook teamgenoot Sergio Perez heeft zijn helmontwerp voor 2023 licht aangepast ten opzichte van 2022. De lijnen en blokken staan op overwegend dezelfde plek als vorig jaar, maar wel zijn de kleuren op sommige plekken veranderd. De opvallendste aanpassing is zichtbaar aan de voorkant van de helm, waar geel, blauw en rood hebben plaatsgemaakt voor een groot vlak in de kleur van een gele markeerstift.

Foto: Red Bull Content Pool

De veranderingen bij het nieuwe helmontwerp van Charles Leclerc zijn minimaal te noemen. De Monegask van Ferrari heeft vastgehouden aan de kleuren rood en wit, waarbij met name opvalt dat er minder witte vlakken te zien zijn. Ook de inkleuring van zijn startnummer 16 is gewijzigd, waardoor dit nu wat weg heeft van de vlag van Monaco.

Foto: Ferrari

Voor teamgenoot Carlos Sainz geldt ook dat hij in grote lijnen heeft vastgehouden aan het ontwerp waarmee hij in 2022 reed en zijn eerste Grand Prix won. In tegenstelling tot vorig jaar is er geen enkel wit vlak meer te zien op de helm, terwijl er vooral aan de bovenkant meer zwart bij is gekomen. Tot slot zijn de rode en gele vlakken aan de zijkant ietwat gewijzigd qua grootte en plaatsing, al is het ontwerp hierdoor nog altijd duidelijk herkenbaar als de helm van de Spanjaard.

Foto: Ferrari

De tijd dat Lewis Hamilton met een op Ayrton Senna gebaseerd helmontwerp actief was, ligt inmiddels al enige jaren achter ons. De zevenvoudig wereldkampioen reed in 2022 met een helm die overwegend geel en paars was, aangevuld met enkele zwarte vlakken. Daaraan houdt de Mercedes-coureur vast in 2023, al heeft het geel op sommige plekken plaats moeten maken voor meer paars.

Foto: Lewis Hamilton

De veranderingen aan de helm van George Russell zitten hem ook in de details. De blauwe kleur van vorig jaar is gebleven, maar de rode streep rond de sponsorlogo's van Crowdstrike is zwart geworden. Daarnaast is ook het startnummer 63 in een iets andere kleur blauw gespoten dan op de helm van 2023.

Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Wie wel het nodige heeft gesleuteld aan zijn helmontwerp voor het F1-seizoen 2023 is Esteban Ocon. De Fransman van Alpine reed in 2022 nog met een helm rond die was voorzien van de Franse driekleur, maar dit jaar is daar geen sprake meer van. Het rood, wit en blauw heeft namelijk plaatsgemaakt voor een zwarte basis, met daarop enkele rode lijnen.

Foto: Esteban Ocon

Dat zorgt er in ieder geval voor dat Ocon en zijn nieuwe Franse teamgenoot Pierre Gasly goed uit elkaar te houden zijn. Gasly reed de afgelopen jaren in dienst van AlphaTauri en dat had verregaande gevolgen voor zijn helmontwerp. Voor zijn eerste jaar buiten de rangen van Red Bull kiest hij voor een witte basis, aangevuld met rode en gouden details.

Foto: Alpine

Het helmontwerp van Lando Norris geldt inmiddels als een van de meest herkenbare in de Formule 1, want sinds zijn debuut in 2019 gebruikt hij in grote lijnen hetzelfde ontwerp. De afgelopen jaren werd de gele basis nog aangevuld met donkerblauwe lijnen, maar daar komt anno 2023 verandering in. In plaats van de lijnen een kleur mee te geven, heeft de McLaren-coureur hier voor de carbon-look gekozen - zoals vele teams dat ook hebben gedaan met hun livery.

Foto: McLaren

Bij zijn komst naar Alfa Romeo in 2022 stapte Valtteri Bottas over op een geheel nieuw helmontwerp dan die waar hij in zijn Mercedes-jaren mee reed. Voor 2023 houdt de Fin globaal vast aan het vorig jaar geïntroduceerde ontwerp, met als belangrijkste verandering de kleuren. Het blauw aan de bovenkant is verplaatst naar de onderkant, terwijl de bovenkant dit jaar juist zwart is.

Foto: Alfa Romeo

Zhou Guanyu heeft voor zijn tweede seizoen in de Formule 1 ook enkele veranderingen doorgevoerd aan zijn helmontwerp. De Chinees heeft vastgehouden aan paars als basiskleur, maar dat wordt niet langer afgewisseld met witte vlakken. Ditmaal heeft Zhou gekozen voor geel en oranje. Tegelijkertijd is er aan de achterkant opnieuw een plekje voor de skyline van Shanghai.

Foto: Alfa Romeo

In zijn tweede en laatste jaar bij Alpine koos Fernando Alonso opvallend genoeg voor een compleet ander helmontwerp met blauwe, roze en witte balken. Dat was mede ingegeven door titelsponsor BWT. Na zijn overstap naar Aston Martin keert de Spanjaard terug naar het helmontwerp waar hij in de jaren daarvoor al mee reed, met één belangrijke wijziging: de gele kleur komt nu wat meer overeen met het geel op de Aston Martin-bolide.

Foto: Aston Martin Racing

AlphaTauri

Het helmontwerp van Yuki Tsunoda is flink op de schop gegaan ten opzichte van 2022. Vorig jaar koos de Japanner nog voor grote lichtrode vlakken op zijn overwegend witte helm, maar dat doet hij dit jaar anders. De lichtrode vlakken zijn verdwenen en dat geldt ook voor het donkerblauw. In plaats daarvan heeft hij in diverse kleuren esdoornbladeren op zijn helm gezet, zoals hij afgelopen jaar tijdens de GP van de Verenigde Staten ook al had.

Foto: Yuki Tsunoda

Alexander Albon begon zijn avontuur bij Williams in 2022 met een compleet ander helmontwerp dan waar hij in zijn tijd bij Toro Rosso en Red Bull mee reed. De overwegend donkerblauwe helm was voorzien van enkele witte lijnen, grote Red Bull-logo's en de Thaise vlag. Ook in 2023 is de basis donkerblauw en is er een Thaise vlag te zien, terwijl de witte lijnen dit jaar rood zijn geworden. Opvallend is ook dat de Red Bull-sponsoring aan de zijkanten is vervangen door het persoonlijke logo van Albon.

Foto: Williams

Albon en zijn nieuwe teamgenoot bij Williams, debutant Logan Sargeant, zijn goed uit elkaar te houden qua helmontwerp. De nieuwkomer heeft eveneens donkerblauw in zijn helm verwerkt, maar wisselt dat af met lichtblauwe en witte vlakken. Daarnaast is aan beide zijkanten de Amerikaanse vlag afgebeeld, waarmee de coureur uit Fort Lauderdale een eerbetoon brengt aan het land waar hij vandaan komt.

Foto: Williams