Verstappen wint GP van Azerbeidzjan, dubbele DNF voor Ferrari

Net als twee weken geleden in Monaco kwalificeerde Charles Leclerc zich op zaterdag naar de pole-position. Sergio Perez was voor het tweede weekend op rij de snelste Red Bull-coureur, de Mexicaan legde in de slotfase van de kwalificatie beslag op de tweede startplek. Max Verstappen moest in Baku vanaf P3 vertrekken en had Carlos Sainz naast zich op de grid.

Het was Perez die als beste weg was toen om 13.00 uur Nederlandse tijd de rode lampen boven het rechte stuk doofden. De coureur uit Guadalajara stuurde zijn RB18 naar de binnenkant van de eerste bocht en ging naar de leiding, geholpen door het feit dat Leclerc zijn linker voorwiel blokkeerde. Verstappen had eveneens een goede start maar zat aan het einde van het rechte stuk opgesloten achter Leclerc en Perez. De regerend wereldkampioen moest liften, waardoor Sainz aan kon pikken en een kijkje bij de Nederlander kon nemen bij de derde bocht. Verstappen hield de Spanjaard echter succesvol achter zich, waarna de race al snel stabiliseerde.

Na negen ronden kwam er een einde aan een rustige openingsfase van de wedstrijd, toen Sainz zijn Ferrari met een hydraulisch probleem bij de vierde bocht parkeerde en zo een virtuele safety car veroorzaakte. Leclerc dook samen met een groot aantal andere rijders de pits in om met minimaal tijdverlies naar de harde band te wisselen. De pitstop van de Monegask verliep echter niet vlekkeloos. Nadat alle vier de banden vervangen waren, had de monteur die voor de auto stond moeite om de krik onder de wagen vandaan te trekken, waardoor Leclerc iets langer stilstond dan nodig. Daarnaast was het de vraag hoe verstandig de vroege pitstop was. Er waren immers nog ruim veertig ronden te gaan, waardoor de gestopte coureurs goed mogelijk nog een tweede maal naar de pits moesten, terwijl de andere rijders in principe op een eenstopper konden blijven.

De VSC was al snel ten einde, waarna Verstappen naar de achterkant van Perez kon rijden, doordat de winnaar van de Grand Prix van Monaco met zijn achterbanden begon te worstelen. “No fighting”, kreeg de Mexicaan van het team door, alvorens de Nederlander bij het ingaan van de vijftiende bocht de leiding van zijn teamgenoot overnam aan het einde van het rechte stuk. Twee ronden later ging Perez naar de pits om harde banden te halen. Ook zijn pitstop duurde langer dan gebruikelijk: de coureur wiens Red Bull-contract net is verlengd tot eind 2024, stond 5,7 seconden stil. Verstappen zocht twee ronden na Perez de pits op en was na 3,5 seconden alweer op weg.

Door de pitstops van de Red Bull-rijders kwam Leclerc op kop te liggen. Hij lag dertien seconden voor op Verstappen, terwijl Perez ruim drie tellen achter de Limburger reed. Het was daarna de vraag hoe de race in Azerbeidzjan zich zou ontvouwen voor de coureurs die een vroege pitstop hadden gemaakt. Hoe het verder voor Leclerc zou zijn verlopen, zullen we echter nooit te weten komen: de wedstrijd was twintig ronden oud toen zijn Ferrari-motor de geest gaf bij het opkomen van het rechte stuk en hij zijn auto aan het begin van de pitstraat parkeerde.

Bekijk hoe Charles Leclerc uitvalt in de GP van Azerbeidzjan:

De dubbele DNF van de Scuderia maakte de zondagmiddag een stuk eenvoudiger voor Red Bull, dat weer eerste en tweede lag. Ondertussen begonnen ook de klantenteams van Ferrari problemen te krijgen. De race was bijna op de helft toen Zhou Guanyu de instructie kreeg om op te geven in de pits. De coureur van Alfa Romeo lag op dat moment tiende. In ronde 33 ging ook de Ferrari-motor achterin de Haas van Kevin Magnussen eraan. De Deen, die in het eerste deel van de race sterk naar voren was gekomen en elfde lag na als zestiende te zijn gestart, zette zijn auto stil bij de vijftiende bocht, waarna voor de tweede keer een virtuele safety car werd ingesteld.

Onder andere de top-drie, bestaande uit Verstappen, Perez en Russell, zocht de pits op om zonder positieverlies verse harde banden te halen. AlphaTauri liet Pierre Gasly, die vierde lag, op de baan, waar de Fransman in de slotfase last van zou krijgen. Yuki Tsunoda werd eveneens niet naar binnen geroepen en reed nadat de VSC was opgeheven op de vijfde positie. Lewis Hamilton was wel gestopt en kon op nieuwere banden de Japanner al snel inrekenen. Tsunoda kreeg kort daarna een zwart en oranje vlag omdat een deel van zijn DRS niet werkte. Tsunoda moest dus verplicht naar de pits, waar de monteurs van AlphaTauri zijn achtervleugel vast tapeten. De coureur uit Sagamihara ging terug naar buiten, maar was door zijn pitstop buiten de top-tien beland.

Met nog tien ronden te gaan kreeg Verstappen, die inmiddels een comfortabele voorsprong had, van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen dat hij in het restant van de race geen gebruik meer moest maken van zijn DRS. Mogelijk dat Red Bull eenzelfde probleem als AlphaTauri vreesde, nadat het bovenste element van de achtervleugel van Verstappen op vrijdag ook al driftig op en neer wapperde in de trainingen. Gasly zag ondertussen Hamilton met rasse schreden naderen. De Fransman probeerde zijn vierde plek aanvankelijk te verdedigen, maar zag al gauw in dat er geen beginnen aan was. In ronde 44 was de Brit erlangs voor de vierde positie.

Voor Verstappen was er geen vuiltje aan de lucht, ondanks dat hij zijn DRS niet meer mocht gebruiken. De titelverdediger won de race met een voorsprong van twintig seconden op Perez. Russell profiteerde optimaal van de ellende bij Ferrari en finishte als derde in Baku. Hamilton, die aan het begin van de race lange tijd vast zat achter Esteban Ocon, eindigde ruim achter Russell op de vierde plaats. Gasly moest genoegen nemen met de vijfde plek. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Lando Norris en Esteban Ocon verdeelden de overige punten.

Valtteri Bottas werd elfde en scoorde zo voor de tweede keer in 2022 geen punten. Tsunoda zou uiteindelijk achter de Williams van Alexander Albon als dertiende over de streep komen. Mick Schumacher en Nicholas Latifi, die een stop and go-penalty van tien seconden moest incasseren omdat er na het vijftien seconden-signaal voor de formatieronde nog een monteur aan zijn auto zat, waren de enige andere coureurs die de finishvlag zagen in Azerbeidzjan, doordat ook Aston Martin-rijder Lance Stroll de opdracht kreeg om zijn auto in de pits te parkeren.

Red Bull staat na de Grand Prix van Azerbeidzjan eerste en tweede in het rijderskampioenschap. Verstappen leidt met 150 punten en Perez is nu tweede met 129 punten. Leclerc zakte een plek doordat hij met zijn DNF op 116 punten is blijven staan. Verstappen heeft nu 25 races gewonnen in de Formule 1, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Jim Clark en Niki Lauda.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Canada.

Bekijk hoe Max Verstappen de GP van Azerbeidzjan op zijn naam schrijft:

Uitslag F1 Grand Prix van Azerbeidzjan: