In Oostenrijk staat de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma en vanaf dit jaar wordt de startvolgorde voor deze wedstrijd niet bepaald door de kwalificatie op vrijdag maar door een zogenoemde sprint shootout op zaterdag, een kortere versie van de kwalificatie, waarbij SQ1 twaalf minuten duurt, SQ2 tien minuten en SQ3 acht minuten. Aangezien Max Verstappen op vrijdag de sterkste was geweest in de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag, begon hij ook als favoriet aan de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.

SQ1: Opdrogende baan zorgt voor intens begin

Het had een goed deel van de ochtend geregend in Spielberg, maar in de aanloop naar de sprint shootout was het droog, waardoor de actie op een opdrogende baan van start ging. Doordat de omstandigheden steeds beter werden, duikelden de rondetijden tijdens SQ1 rap omlaag.

Carlos Sainz meldde tijdens zijn eerste run een brake by wire-probleem, waardoor hij zonder tijd onderaan dreigde te eindigen. Maar kort voor tijd had Ferrari het euvel verholpen, waarna de Spanjaard bij het zwaaien van de vlag de snelste tijd noteerde met 1.06.187. Verstappen eindigde SQ2 als tweede met 1.06.236, terwijl Haas bijzonder goed uit de startblokken kwam met de derde tijd van Nico Hülkenberg en zesde tijd van Kevin Magnussen. Ook Nyck de Vries kende een prima begin van de kwalificatie. De Nederlander van AlphaTauri was een van de vele coureurs wiens naam even op P1 prijkte, en stond na een ware tombola achtste in de tijdenlijst.

In dit soort condities zijn er ook vaak grote verliezers en dat was vandaag niet anders. Lewis Hamilton verloor een rondetijd door track limits en kampte later met verkeer, waardoor de Mercedes-coureur bij het uithangen van de vlag slechts achttiende stond en dus uitgeschakeld was. Ook Zhou Guanyu, Oscar Piastri, Valtteri Bottas en Logan Sargeant vonden hun Waterloo in SQ1. Voor Sergio Perez en Charles Leclerc liep het met een sisser af. Zij gingen met respectievelijk de veertiende en vijftiende tijd op de valreep door naar SQ2.

SQ2: Meer ellende bij Mercedes

Verstappen was als eerste terug op de baan voor het tweede kwalificatiesegment en bracht met 1.05.624 een tijd op de klokken waar de concurrentie even geen antwoord op had. Sainz stuurde zijn Ferrari naar de tweede tijd, alvorens duidelijk werd dat George Russell niet op de baan zou komen voor SQ2. De Brit meldde aan het einde van de eerste sessie een hydraulisch probleem en eenmaal terug in de pits werd geconstateerd dat zijn stuurkolom vervangen moest worden. Zodoende staat Mercedes zaterdag slechts vijftiende en achttiende op de grid.

Later in SQ2 nam Perez de tweede stek in de tijdenlijst over van Sainz, waarna Esteban Ocon een nieuwe snelste tijd op de klokken bracht door met zijn Alpine in 1.05.604 over de streep te komen. Sainz meldde zich daarna bovenaan met 1.05.434, maar Verstappen stelde vervolgens orde op zaken door met 1.05.371 definitief de snelste tijd van SQ2 te rijden. De Vries was langzaamste en start de sprintrace zodoende als veertiende. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda was na het tweede deel klaar. De Japanner stuitte op verkeer en bleef steken op P13. Alexander Albon en Pierre Gasly waren met de elfde en twaalfde tijd eveneens uit de shootout gekegeld.

SQ3: Verstappen heer en meester

Bij aanvang van SQ3 was Verstappen er opnieuw als de kippen bij om naar buiten te gaan. De Limburger kwam met zijn eerste vliegende ronde tot 1.04.613, waarna het aan de concurrentie was om daaronder te komen. Niemand ging echter sneller. Norris verraste door zijn McLaren naar de tweede tijd te brengen, maar moest al bijna vier tienden toegeven op de tijd van Verstappen.

Ondanks dat hij al met een aardige marge bovenaan stond, besloot Verstappen er aan het einde van de kwalificatie nog een schepje bovenop te doen. De vele in oranje geklede fans zagen de WK-leider nu 1.04.440 noteren, waarmee hij het verschil met de concurrentie naar bijna een halve seconde oprekte. Perez stuurde de andere RB19 naar 1.04.933, zodat de volledige startrij voor Red Bull Racing is. Lando Norris en Nico Hülkenberg delen na een sterke kwalificatie samen de tweede rij, terwijl Carlos Sainz en Charles Leclerc op het moment suprême genoegen moesten nemen met de vijfde en zesde tijd. Aston Martin legde beslag op de volledige vierde rij, met de zevende tijd voor Fernando Alonso en achtste tijd voor Lance Stroll. Esteban Ocon en Kevin Magnussen besloten de tweede kwalificatie van het weekend als negende en tiende.

De sprintrace in Oostenrijk begint om 16.30 uur.

Video: Verstappen verzekert zichzelf van de eerste startplek voor de sprintrace

Uitslag sprint shootout GP van Oostenrijk: