De tweede triple header van het Formule 1-seizoen 2020 trapte afgelopen weekend af met de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na een sensationele slotfase kwam WK-leider Lewis Hamilton als winnaar over de meet. De Brit won voor de zevende maal zijn thuisrace. Lange tijd leek hij op weg naar een eenvoudige overwinning, totdat in de laatste ronde zijn voorband klapte. Datzelfde gebeurde luttele momenten eerder al bij teamgenoot Valtteri Bottas, die daardoor zijn tweede plaats in rook zag opgaan en buiten de punten finishte. Hamilton kon met knap stuurwerk zijn Mercedes op de baan houden en voorkomen dat de band aan flarden sloeg. Met een handvol seconden voorsprong op achtervolger Max Verstappen, die kort daarvoor een pitstop had gemaakt voor vers rubber, kwam Hamilton over de meet.

Aankomend weekend racet het circus op dezelfde baan, met dezelfde configuratie. Toch is er een belangrijke verandering doorgevoerd: bandenleverancier Pirelli neemt drie compounds mee die een stap zachter zijn. Gezien de bandenproblemen van afgelopen zondag lijkt dat bij voorbaat een interessant gegeven. In plaats van de regulieren eenstopstrategie zullen heel wat teams gaan overwegen om een extra pitstop te maken.

Hoe laat begint de 70th Anniversary Grand Prix?

Door het tijdverschil met Europa heeft de Formule 1 het tijdschema voor de 70th Anniversary Grand Prix licht gewijzigd. Op vrijdag vinden de vrije trainingen een uur later plaats dan gebruikelijk voor de kijkers op het Europese vasteland. Dat houdt in dat de eerste vrije training om 12.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Deze eindigt om 13.30 uur. De tweede vrijdagtraining start om 16.00 uur Nederlandse tijd en duurt tot 17.30 uur. Vanaf zaterdag houdt men het gebruikelijke ‘Europese’ tijdschema aan, wat inhoudt dat de sessies lokale tijd een uur eerder starten. De derde vrije training begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie start om 15.00 uur op zaterdagmiddag. De starttijd van de 70th Anniversary Grand Prix is 15.10 uur Nederlandse tijd op zondag 9 augustus 2020.

Tijdschema 70th Anniversary Grand Prix 7 tot 9 augustus 2020 - Nederlandse tijd

Vrijdag

Vrije training 1: 12.00 uur – 13.30 uur

Vrije training 2: 16.00 uur – 17.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

Tijdschema 70th Anniversary Grand Prix 7 tot 9 augustus 2020 - Lokale tijd

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 11.00 uur – 12.00 uur

Kwalificatie: 14.00 uur – 15.00 uur

Zondag

Race: 14.10 uur