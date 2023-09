F1-update: Slaat Verstappen terug in Japan? Dit moet Red Bull doen voor constructeurstitel

Na de lastige Grand Prix van Singapore krijgt Red Bull Racing meteen kans op revanche. Het tweede gedeelte van deze Aziatische double header speelt zich af op het door coureurs zeer geliefde en door Hans Hugenholtz ontworpen circuit van Suzuka. Max Verstappen denkt dat de RB19 op deze omloop weer beter uit de verf moet komen en kreeg er ook al een eerste aanwijzing voor in de simulator. De voorbereidingen voelden een stuk beter aan dan die op Singapore. Bovendien voelt de Red Bull-auto zich prima thuis in snelle bochten en heeft Suzuka daar relatief veel van. Om die reden verwacht Verstappen overigens ook serieuze tegenstand te krijgen van McLaren, dat deze week publiekelijk heeft gemaakt dat Oscar Piastri nog langer bij het team blijft.

Mocht Red Bull hoge ogen gooien, dan is de constructeurstitel ook binnen handbereik. Red Bull stelt die veilig als het in Suzuka meer punten scoort dan Mercedes en als het er geen 24 stuks verliest ten opzichte van Ferrari. Beide voorwaarden lijken op voorhand niet onoverkomelijk - in ieder geval niet als ook Sergio Perez er goed bij zit - en dus kan Red Bull de klus klaren in het land van Honda. Het zegt veel over de huidige overmacht van Red Bull, al acht Verstappen dat niet slecht voor F1: "Als je die dominantie niet kunt waarderen, dan ben je geen echte F1-fan."

Vraag is verder natuurlijk wat Ferrari kan na de prachtzege van Carlos Sainz in Singapore. Suzuka zal ook een iets beter beeld geven over vermeende gevolgen van de flexi-wings- en flexi-floors-ingreep, waarover Lewis Hamilton al met een ondertoontje zei dat er wel iets aan de hand is als Red Bull dit weekend niet dominant wint. Zelf hebben de Red Bull-kopstukken al meermaals aangegeven dat er niets aan de hand is en hebben ook andere teams in de paddock laten weten dat de kwestie niet zozeer met Red Bull samenhangt. Een meer technische uitleg over de flexi-floors-kwestie is in de video bovenaan deze pagina te vinden. Daarin ook aandacht voor de toekomstwensen van Liam Lawson en het speciale project van Sebastian Vettel in Japan.

