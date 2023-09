Een kleine week na de Grand Prix van Singapore krijgt Max Verstappen al meteen weer kans op sportieve revanche, al zijn die revanchegevoelens niet per per se groot doordat de winstreeks van tien opeenvolgende zeges is beëindigd. "Ik voel daar op zich niet zo veel sterke emotie bij, nee, omdat ik wel wist dat die dag toch ooit zou komen. Het is gewoon een feit dat we het in Singapore zelf niet voor elkaar hebben gekregen. Daardoor was het veel lastiger dan verwacht. De race ging nog wel, maar ook daarin zouden we normaal gesproken nog veel sterker zijn. Maar ja, als de kwalificatiesnelheid er niet is, dan verdien je het ook niet om bij de eerste vijf te staan op de grid."

Spannende Grand Prix Singapore op de grote schermen gevolgd

Het leverde Verstappen een inhaalrace op en maakte dat de strijd om de overwinning spannend. Gevraagd of hij de race in Singapore en met name de slotfase nog heeft teruggekeken, luidt het antwoord met een lach: "Nee, want ik heb eigenlijk alles op de schermen wel gevolgd tijdens de race! Ik heb alleen niet gezien hoe George de muur in is gegaan, want dat rondje was ik zelf vol aan het pushen. Maar verder heb ik alles prima kunnen volgen."

Daarnaast is Verstappen ook niet bovenmatig bezig geweest met anderen. Het draait bij Red Bull veel meer om de lessen van Singapore. "Aan de ene kant is het jammer dat we de ideeën die we nu over Singapore hebben opgedaan pas volgend jaar kunnen testen, dus dat we zolang moeten wachten. Aan de andere kant geeft ons dat ook wel wat extra tijd." Op de vraag of hij de geleerde lessen in de komende weken al in de simulator gaat proberen: "Nou, dat denk ik niet. De simulator is goed, maar werkt slechts tot op zekere hoogte. Uiteindelijk moet je deze dingen toch in de praktijk zien, op de baan zelf."

Constructeurstitel in Japan, rijderstitel (na de sprint) in Qatar?

Suzuka is een compleet ander circuit en ook meteen de plek waar Red Bull Racing de constructeurstitel veilig kan stellen. Als het team meer punten scoort dan het Mercedes-duo Lewis Hamilton en George Russell én als Red Bull geen 24 punten verliest ten opzichte van Ferrari, dan is de zaak beklonken. Verstappen hoopt de klus in ieder geval in Japan te klaren. "Het winnen van de constructeurstitel zou sowieso weer een geweldige prestatie zijn. Dat was begin dit jaar natuurlijk ons doel. Iedereen in het team mag heel erg trots zijn op het geleverde werk tijdens dit seizoen, maar natuurlijk ook al in aanloop naar dit jaar, om weer zo'n goede auto af te leveren. Als we het hier kunnen afmaken, zou dat nog net iets specialer zijn. Dat zou wel iets extra's betekenen, zeker voor Honda als je kijkt naar de bijdrage die zij aan ons team leveren."

Als Red Bull het in Japan flikt, dan is de constructeurstitel al binnen met nog zes raceweekenden voor de boeg. "Dat had niemand verwacht. Maar ik moet zeggen dat de verrassing begin dit jaar nog wel het grootst was. Het team en ik hadden verwacht dat het heel close zou worden dit jaar en dat was aan het begin natuurlijk niet het geval. Gedurende het jaar gaat iedereen andere ideeën uitwerken en komt het wat dichter bij elkaar, maar begin dit jaar vond ik het meest verrassend."

Vorig jaar greep Verstappen de rijderstitel in het fraaie Japan, dit jaar moet dat feest in ieder geval nog twee weken wachten tot de Grand Prix van Qatar. Het kan tamelijk apart worden, doordat de Limburger zijn derde titel al kan grijpen na de zaterdagse sprintrace op het Losail International Circuit. "Maar daar voel ik ook niet echt sterke emoties bij hoor. Misschien is het juist wel goed, want dan kunnen we die zaterdagavond meteen een mooi feestje bouwen. Mijn reactietijd is dan waarschijnlijk wel iets minder bij de start op zondag!", grapt Verstappen. "Maar nee, zonder gekheid: ik weet dat het eraan zit te komen, maar ben niet echt bezig met hoe we het uiteindelijk winnen. Het belangrijkste is gewoon dat we ieder weekend het maximale eruit proberen te halen."