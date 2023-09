Red Bull Racing heeft met de RB19 een bijzonder sterke, efficiënte en snelle Formule 1-auto in elkaar gezet. De laatste creatie van Adrian Newey en zijn team gaat nu al de boeken als een van de beste bolides in de geschiedenis. Voorlopig staat de zegeteller na veertien Grands Prix op veertien stuks. Max Verstappen, die hard op weg is naar zijn derde wereldtitel, won er voorlopig twaalf, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez twee keer als eerste over de finish kwam. Ook de tot dusver verreden F1-sprintraces werden allen een prooi voor een van de Red Bull-mannen. Doordat de pikorde achter het dominante team per GP-weekend verschilt, is de voorsprong van Red Bull bij de constructeurs riant. Het is dus niet de vraag of, maar wanneer Red Bull de constructeurskampioen van 2023 wordt.

Het Formule 1-seizoen 2023 werd eind augustus weer opgepakt in Zandvoort. Een week later stond het treffen in Italië op het menu. Beide wedstrijden werden door Verstappen gewonnen, met Perez in Nederland op een vierde plek en op Monza op een tweede plek. Er staan nu nog acht Grands Prix op het programma, evenals drie sprintraces (Qatar, Verenigde Staten en Brazilië). In totaal zijn er nog 397 punten te verdienen, inclusief bonuspunten voor de snelste raceronde.

De eerste kans in Singapore

De volgende halte op de kalender is de Grand Prix van Singapore en daar kan Red Bull het eventueel al gaan doen. Zoals vermeld verandert de pikorde achter het dominante team voortdurend, terwijl Red Bull consistent presteert. Dit houdt in dat Verstappen en Perez al 583 punten bij elkaar hebben gereden, terwijl Mercedes met wisselende weekenden nog maar op 273 punten staat, voor Ferrari met 228 punten en Aston Martin met 217 stuks. Afgelopen seizoen kroonde Red Bull zich in Austin tot constructeurskampioen, maar dit keer is dat al in Singapore mogelijk. Het is daarbij van belang dat Red Bull met meer dan 353 punten voorsprong naar Japan reist. Op dit moment is de voorsprong 310 punten, die moet dus met 43 punten worden vergroot. Een dubbelzege voor Red Bull en een dubbele nulscore voor Mercedes op het Marina Bay Street Circuit is dus genoeg. Pakt Mercedes een punt, dan heeft Red Bull naast een dubbelzege ook het extra punt voor de snelste raceronde nodig. Met een voorsprong van 353 punten kan Mercedes nog wel gelijk komen in Abu Dhabi. Mocht dat gebeuren, iets dat onrealistisch lijkt, dan is Red Bull vanwege het aantal zeges nog steeds kampioen.

Mocht het in Singapore niet lukken, dan is de volgende kans uiteraard in Japan, het thuisland van motorfabrikant Honda. Daar is het van belang dat Red Bull met een voorsprong van 309 punten het prachtige circuit van Suzuka verlaat. Uiteraard daalt de benodigde voorsprong na elke Grand Prix verder.

Grand Prix Aantal te scoren punten Benodigde voorsprong Grand Prix van Singapore 44 punten 353 punten Grand Prix van Japan 44 punten 309 punten Grand Prix van Qatar 59 punten (sprintrace) 250 punten Grand Prix van Amerika 59 punten (sprintrace) 191 punten Grand Prix van Mexico 44 punten 147 punten Grand Prix van Brazilië 59 punten (sprintrace) 88 punten Grand Prix van Las Vegas 44 punten 44 punten Grand Prix van Abu Dhabi 44 punten 0 punten