Verstappen verwacht sterk McLaren in Japan: "Maar kunnen nu alle races winnen"

Waar het Marina Bay Street Circuit van Singapore niet goed bij de RB19 paste, moet Red Bull Racing in Suzuka wel weer een circuit op maat krijgen voorgeschoteld. Max Verstappen liet vorige week al weten dat er tijdens de simulatorvoorbereidingen een groot verschil te merken was tussen het werk voor Singapore en Japan. Het stemt de equipe van Christian Horner hoopvol, al kijkt Verstappen ook met een schuin oog naar McLaren: "Suzuka zou wel een goed circuit voor ons moeten zijn. Maar als je om je heen kijkt, dan heeft McLaren natuurlijk ook hele grote stappen gezet. Ze zijn vooral sterk in snelle bochten en daardoor denk ik dat ze hier behoorlijk goed gaan."

De WK-leider geeft aan de progressie van het team van Lando Norris en Oscar Piastri sowieso knap te vinden. "Het is indrukwekkend om te zien waar ze het seizoen zijn begonnen en waar ze nu staan." McLaren heeft met het updatepakket in Singapore gesleuteld aan de snelheid in langzame bochten, al blijven snelle bochten de grootste kracht van de MCL60. Suzuka doet met de hoeveelheid snelle bochten een beetje aan Silverstone denken en daar bleek McLaren een factor van belang. "Precies daarom denk ik dat ze hier behoorlijk sterk zullen zijn, met name over één ronde. Wat er qua race pace gebeurt weet je nooit, maar over één ronde zouden ze hier competitief moeten zijn."

Red Bull-dominantie niet per se slecht voor F1: "Dan ben je geen echte fan"

Dat gezegd hebbende - en ondanks dat de focus bij Red Bull al lange tijd op 2024 ligt - heeft Verstappen alle vertrouwen voor de komende races. "Het is natuurlijk logisch dat teams die een lastige start van het jaar hebben gehad de 2023-auto langer blijven doorontwikkelen dan wij, ook doordat de regels stabiel blijven en dus om dingen te begrijpen. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan. Daardoor is het logisch dat ze misschien een kansje krijgen om een race te winnen, al denk ik nog steeds dat onze auto in staat moet zijn om alle races [vanaf nu] te winnen."

Wat er in de komende zeven raceweekenden ook nog gaat gebeuren doet niets meer af aan wat een dominant F1-seizoen van Red Bull is geweest. Er is wel vaker geopperd dat de overmacht het jaar saai maakt of dat het zelfs schadelijk zou zijn voor de interesse in F1, maar met die suggesties kan Verstappen bijzonder weinig. "Ik heb daar eerlijk gezegd nul interesse in. Wij zijn in Singapore verslagen en op een hele duidelijke manier. Ik moet natuurlijk ook niet per se denken aan wat goed is voor F1, al denk ik eerlijk gezegd dat het ook niet slecht is voor de Formule 1 wat er is gebeurd", duidt hij op de zegereeks van Red Bull. "We presteerden gewoon beter dan alle anderen en als je dat niet kunt waarderen, dan ben je geen echte fan van de sport. Daarom was ik ook zo relaxed over onze nederlaag in Singapore. Wij hebben daar niet naar behoren gepresteerd en anderen hebben het gewoon beter gedaan. Daardoor verdiende iemand anders het ook om te winnen. Dat moet de reden zijn en natuurlijk niet omdat mensen het saai vinden dat wij alles winnen."