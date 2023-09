Red Bull Racing kwam tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore niet goed uit de verf. Zowel Max Verstappen als Sergio Perez strandde in Q2, al reed het duo een dag later wel de punten in met een RB19 die niet heel goed bij het hobbelige circuit paste. Perez denkt echter dat het Red Bull-pakket een stuk beter bij Suzuka past, dat voornamelijk uit snelle bochten bestaat. Lewis Hamilton denkt er hetzelfde over en verwacht minimaal 30 seconden voorsprong van het Oostenrijkse Formule 1-team.

"Als ze niet 30 seconden voor liggen, iets dat eerder wel het geval was, dan moet er wel iets aan de hand zijn", zegt de Mercedes-coureur tegenover de pers in Japan. "Checo zei het al, maar afgelopen weekend hadden ze het duidelijk lastig. Ik denk echter dat de auto hier weer geweldig gaat zijn. Ze stonden er namelijk op nagenoeg elk circuit goed bij. Ik denk dat het fantastisch wordt om die auto hier in actie te zien. Het is normaal gesproken geweldig om ze hier te zien rijden. Het team en diens coureurs leveren geweldig werk met het pakket dat ze hebben. Ik ben benieuwd hoe het dit weekend gaat verlopen. Ik hoop in ieder geval dichterbij te staan en niet dat zij 30 seconden voorsprong hebben."

Hamilton blikt vervolgens terug op het tempo van Mercedes in Singapore. Er werd gezegd dat de W14 de snelste auto van het veld was op het Marina Bay Street Circuit. Mocht dat zo zijn geweest, dan denkt de Engelsman niet dat de pace veel verschilde met die van Ferrari en McLaren. De voormalig wereldkampioen verwacht op Suzuka in ieder geval geen herhaling van vorige week. In de Japanse kwalificatie van 2022 werd Mercedes namelijk voorbij gestreefd door de Red Bulls én de Ferrari's, terwijl de kwalificatiesnelheid van de W13 op gelijke hoogte stond met die van Alpine.

"Ik weet niet of Mercedes echt de beste race pace had", kijkt de 38-jarige coureur terug op het treffen in de Aziatische metropool. "Carlos reed natuurlijk vooraan, maar het zat allemaal best dicht bij elkaar. Het was in ieder geval een geweldig race, doordat we zo dicht bij elkaar zaten. Ik verwacht hier overigens niet eenzelfde performance als dat we in de vorige race hadden. We werken in ieder geval hard om onze grenzen te blijven verleggen. Ik hoop dat het gat dit weekend niet heel groot gaat zijn."