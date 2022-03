F1-stats Saudi-Arabië 2022: Polerecord Perez, Verstappen in mooi rijtje

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de belangrijkste statistieken op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers over de tweede race van het seizoen, de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Het evenement en de deelnemers

De F1-bolides komen op gang voor de start van de GP van Saudi-Arabië. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

>>> Dit was de tweede editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië en eveneens de tweede race op het Jeddah Corniche Circuit.

>>> Fernando Alonso tekende voor zijn 336e start in de Formule 1, wat hem tot op 14 starts van recordhouder Kimi Raikkonen (350) brengt.

>>> Met het terugtrekken van Mick Schumacher en de technische problemen voor de start bij Yuki Tsunoda stonden er maar achttien coureurs aan de start van de race. Dat is het laagste aantal sinds de GP van Australië in 2015, toen slechts 15 coureurs startten. Manor was destijds niet klaar voor de race, Valtteri Bottas raakte in de kwalificatie geblesseerd en zowel Daniil Kvyat als Kevin Magnussen vielen voor de start weg door technisch malheur.

De kwalificatie

Sergio Perez mocht in Jeddah voor het eerst de pole-trofee van Pirelli ophalen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

>>> Sergio Perez is de 103e coureur geworden die een pole-position heeft gepakt in de Formule 1.

>>> De Red Bull-coureur slaagde daar in bij zijn 217e kwalificatie in de Formule 1, waarna hij zondag voor de 215e keer van start ging. Hij is hierdoor de nieuwe recordhouder met meeste starts voor zijn eerste pole. Die stond op naam van Mark Webber, die na 132 pogingen de eerste startplek pakte.

>>> Perez pakte eveneens de eerste pole als Mexicaan in de Formule 1. Mexico is het 23e land dat een polesitter heeft afgeleverd.

>>> Het is de 74e pole-position voor Red Bull in de Formule 1 en de eerste van Red Bull Powertrains.

>>> Het gat van 0,025 seconde tussen Perez en Charles Leclerc is het kleinste verschil voor de pole sinds de GP van Portugal in 2021 (0,007 seconde tussen Bottas en Lewis Hamilton)

>>> Diezelfde Bottas bereikte in Jeddah voor de 103e keer op rij Q3 en de top-tien in de kwalificatie, ook dat is een record.

>>> Hamilton werd voor het eerst sinds de Braziliaanse GP van 2017 in Q1 uitgeschakeld. Buiten technische problemen of crashes gerekend gebeurde dat voor het laatst tijdens de regenachtige kwalificatie in Maleisië in 2010 (20e). In droge omstandigheden moeten we zelfs terug naar de Britse GP van 2009 (19e).

De race

Winnaar Max Verstappen rekent met minimaal verschil af met Charles Leclerc. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

>>> Max Verstappen pakte zijn 21e overwinning in de Formule 1, waarmee hij Kimi Raikkonen evenaart.

>>> Verstappen heeft nu in zeven opeenvolgende F1-seizoenen een race gewonnen (2016-2022), een even lange reeks als Stirling Moss (1955-1961), Jim Clark (1962-1968) en David Coulthard (1997-2003). Slechts vier coureurs deden het beter: Alain Prost (1981-1990), Ayrton Senna (1985-1993), Michael Schumacher (1992-2006) en Lewis Hamilton (2007-2021).

>>> Dit is zege 76 voor Red Bull in F1 en de eerste voor Red Bull Powertrains.

>>> Verstappen won met 0,549 seconde voorsprong op Charles Leclerc, het kleinste verschil sinds de GP van Italië in 2020 (Pierre Gasly met 0,415 seconde voorsprong op Carlos Sainz Jr.).

>>> Leclerc reed voor de zesde keer de snelste ronde van de race. Ook grote namen als Mike Hawthorn, Phil Hill, Emerson Fittipaldi en Carlos Reutemann deden dat, evenals Sergio Perez.

>>> Verstappen stond voor de 61e keer op het F1-podium, waarmee hij Nelson Piquet passeert. Leclerc tekende voor podiumplek 15, waarmee hij José Froilan González, Thierry Boutsen en Perez evenaart, terwijl Sainz met podium 8 onder meer Lorenzo Bandini evenaart.

>>> Sainz eindigde voor de 17e race op rij in de punten en kwam voor de 31e opeenvolgende keer aan de finish. Alleen Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) en Nick Heidfeld (33) doen het wat dat laatste punt betreft beter.

>>> Perez heeft nu meer dan 100 ronden aan de leiding gelegen (109), Leclerc reed nu meer dan 2000 kilometer op kop (2153) en Sainz heeft nu meer dan 100 kilometer vooraan gereden sinds de start van zijn F1-carrière (105).

Lewis Hamilton voor de Haas VF-22 van Kevin Magnussen Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

>>> Hamilton eindigde op de 10e positie, zijn op een na slechtste resultaat sinds de Spaanse GP van 2013 (in Baku 2021 werd hij 15e). Het is zijn eerste P10 sinds Zuid-Korea 2012.

>>> Met P3 en P10 is dit Hamiltons slechtste seizoensstart sinds 2009, toen hij in Australië werd gediskwalificeerd en zevende werd in Maleisië.

>>> Nico Hülkenberg reed zijn 181e Grand Prix zonder podiumfinish, een record. Van de actieve coureurs is Nicholas Latifi zijn naaste achtervolger met 41 GP’s zonder podium.

>>> Aston Martin bezette met Hülkenberg en Lance Stroll de laatste twee plekken aan de finish. De laatste keer dat dit gebeurde, was in de GP van Monaco van 2017 (Esteban Ocon 12e en Sergio Perez P13, het team heette toen nog Force India).

>>> Er kwamen slechts 13 auto’s over de finish, het laatste aantal sinds de GP van Hongarije van 2021 (13). Voor minder finishers moeten we terug naar de Toscaanse GP van 2020 (12).

>>> Met zijn derde DNF in vijf races heeft Latifi nu het hoogste percentage uitvalbeurten op de grid (9 uit 41, 21,95%), voor Hülkenberg (20,99%), Max Verstappen (20,98%) en Fernando Alonso (20,83%). Hamilton is de enige coureur onder de 10 procent (9,31%).