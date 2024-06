Formule 1 of een nieuw avontuur? Wat zijn de opties voor Ocon

Het hele seizoen loopt het niet bij het Formule 1-team van Alpine. Punten blijven uit en de ene na de andere topman is vertrokken. Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam het tot een nieuw kookpunt: Esteban Ocon sneed Pierre Gasly, met een touché als gevolg. Het zorgde voor een uitvalbeurt van eerstgenoemde, terwijl Gasly door het oog van de naald kroop en uiteindelijk nog naar P10 snelde om zo zijn eerste punt van dit seizoen te pakken. Teambaas Bruno Famin was na de actie van Ocon woedend en sloot harde ingrepen niet uit. Een week later werd bekend wat die ingreep zou zijn: Ocon moet aan het einde van het seizoen zijn spullen pakken en elders onderdak zoeken. Motorsport.com zet op een rijtje wat de meest reële opties zijn voor de Franse coureur.

Haas

Het waarschijnlijkste scenario op dit moment is een overstap naar Haas. Bij de Amerikaanse renstal is in ieder geval een plek vrij na het vertrek van Nico Hülkenberg. De Duitser trekt de afgelopen seizoenen de kar bij de formatie uit Indianapolis, maar heeft besloten zijn carrière voort te zetten bij Audi/Sauber. Ook Kevin Magnussen lijkt op weg naar de uitgang. De teamleiding is niet altijd even te spreken over wat de Deen op de baan laat zien. Het keiharde - en over de grens van het toelaatbare - verdedigen van Magnussen in Miami werd niet met gejuich ontvangen en ook het gedoe over het afbreken van zijn snelle ronde in de kwalificatie in Monaco heeft de boel onder spanning gezet.

De kans dat Oliver Bearman volgend jaar bij Haas te bewonderen is, is groot. De Brit viel dit seizoen in Saudi-Arabië bij Ferrari in voor de geblesseerde Carlos Sainz en deed dat met een zevende plek met verve. Ook de vrije trainingen die hij voor Haas afwerkte, waren volgens teambaas Ayao Komatsu van een hoog niveau. En aangezien Bearman een Ferrari-junior is en Haas veel onderdelen bij de Italianen inkoopt, dan lijkt een en een twee.

Ocon naar Haas, het lijkt een serieuze optie Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ocon staat volgens insiders hoog op het lijstje van Komatsu. De enige vraag die nog boven de markt hangt, is of de Normandiër wel binnen de renstal past. Hij staat niet bekend als teamspeler en met de zo goed als zekere komst van een rookie is dat wel wenselijk,

Het is echter wel zo dat Ocon mogelijk de beste optie is voor Haas. Motorsport.com heeft vernomen dat er ook met onder anderen Yuki Tsunoda is gesproken, maar de Japanner is dicht bij het verlengen van zijn contract bij RB F1 Team.

Sauber/Audi

Een overstap naar Sauber/Audi behoort ook tot de mogelijkheden. De Zwitserse renstal heeft in een eerder stadium geïnformeerd naar de diensten van Ocon en het aantrekken van de Fransman zal de line-up voor de komende jaren rondmaken. Toch heeft het team de pijlen voornamelijk gericht op de komst van Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari ten faveure van Lewis Hamilton. Het is echter lang niet zeker of Sainz naar de formatie uit Hinwill wil overstappen, want Williams heeft hem ook een aanbieding gedaan.

De meervoudig Grand Prix-winnaar wil echter een eenjarige deal, waardoor Ocon voor de lange termijn een goede optie is. Het is wel de vraag of Sauber CEO Andreas Seidl gecharmeerd is van de manier waarop Ocon zich presenteert. Seidl heeft voldoende keuzes voor het zitje naast Hülkenberg, want zelfs het aanhouden van Valtteri Bottas behoort tot de mogelijkheden. Ocon lijkt er goed aan te doen om niet een aanbieding van Sauber af te wachten en ergens anders te tekenen.

Williams

Ergens achteraan het lijstje van mogelijkheden bungelt Williams. Dat komt vooral door geluiden in de paddock dat teambaas James Vowles geen fan is van Ocon. Dat blijkt ook wel uit het verleden tussen de twee heren. In 2020 stond de coureur namelijk op de nominatie om het stoeltje van Bottas bij Mercedes te vullen, maar op het laatste moment werd het contract van Bottas alsnog verlengd. Vowles was op dat moment een van de eindverantwoordelijken bij Mercedes, waaruit blijkt dat hij niet gecharmeerd is van zijn kunsten.

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes

De kans is heel erg klein, maar Mercedes behoort op papier tot de mogelijkheden. Ocon heeft nog altijd warme banden met het team waar hij zijn opleiding genoot. Daarnaast is de Duitse fabrikant gedeeltelijk verantwoordelijk voor het management van de coureur. Andrea Kimi Antonelli heeft voorlopig verreweg de beste papieren. De Formule 2-coureur laat tijdens de tests namens de renstal indrukwekkende dingen zien, waardoor het steeds aannemelijker wordt dat hij volgend seizoen namens Mercedes op de grid staat.

Geen F1?

De kans is klein, maar het is niet uitgesloten dat Ocon volgend jaar niet op de grid staat. De enkelvoudig GP-winnaar heeft dat al een keer eerder meegemaakt, want in 2018 kwam hij ook buitenspel te staan. Mocht de coureur te lang afwachten, dan behoort zo'n scenario ook tot de mogelijkheden.

In samenwerking met Jonathan Noble, Oleg Karpov en Roberto Chinchero