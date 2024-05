Voordat Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen werden gediskwalificeerd wegens een illegale achtervleugel, hadden zij zich als respectievelijk twaalfde en vijftiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco. Voor Magnussen was die startplek een gigantische teleurstelling. Na afloop van de sessie - voordat de diskwalificatie bekend was - was de Deen vooral kwaad op zijn team. In zijn tweede snelle ronde in Q2 werd hem opgedragen om die af te breken, om later weer aan te zetten. Dat had een averechts effect, zo constateerde de coureur.

"We hadden wat extra brandstof aan boord voor het geval dat we in onze snelle ronde in het verkeer zouden komen. In dat geval zouden we een ronde kunnen afbreken, om er daarna weer voor te gaan", legde een verbouwereerde Magnussen uit. "Ik ging de pits met die gedachte uit. Ik begon de eerste ronde in het window en had in de eerste bocht al meer dan een tiende gepakt. Het zag er dus goed uit, maar ik moest zonder reden de ronde afbreken om de volgende ronde aan te zetten. Toen kwamen we de hele tijd verkeer tegen."

Met het tempo dat hij in de afgebroken ronde had, was Q3 volgens Magnussen mogelijk geweest. "Ik denk dat we daar in de buurt van hadden gezeten. Onze pace was goed genoeg en in Q1 leek het erop dat het mogelijk zou zijn. Ik heb nu het gevoel dat we een grote kans hebben verspeeld", baalde hij. In Q1 noteerde Magnussen een twaalfde tijd, op ongeveer 75 duizendsten van P10 af. "We hebben dit wel vaker, bijna elke dag en bijna elk weekend. Daarmee moeten we aan de slag. We moeten kijken wat we beter kunnen doen, want dit kunnen we niet blijven doen."

Haas: “Magnussen brak ronde zelf af”

Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu was het Magnussen zélf die besloot de ronde af te breken. “Het was volledig aan de coureurs, afhankelijk van hoe de banden aanvoelden en of deze er klaar voor waren”, reageert de Japanner in gesprek met onder meer Motorsport.com op de vraag of Magnussen op verzoek van het team zijn ronde afbrak. “Hij pushte in de eerste bocht en dus waren de banden er klaar voor. Hij won een tiende, dus er was geen reden om de ronde af te breken. Om één of andere reden deed hij dat wel, waarna hij in de volgende ronde blokkeerde voor bocht 1. Daarna had hij geen groene sector meer. Daarom is hij pissig op zichzelf. Maar hij was sneller in bocht 1, dus waarom stopte hij?”

Door de diskwalificatie maakte de miscommunicatie tussen Haas en Magnussen in Q2 niets meer uit. Miscommunicatie is eveneens de reden voor de diskwalificatie om een te grote DRS-opening. De Amerikaanse formatie heeft een aangepaste achtervleugel meegenomen naar Monaco en volgens Komatsu hadden de verschillende afdelingen van het team beter met elkaar moeten communiceren.

De nieuwe achtervleugel heeft een ander concept dan de oude, alleen had de ontwerpafdeling dat niet laten weten aan de collega’s die op locatie de DRS-checks uitvoeren. “Als de ontwerpers duidelijk hadden aangegeven dat het concept enigszins is veranderd ten opzichte van de vleugel die we hadden, dan zou dat hebben geholpen”, vertelt Komatsu. Hij kijkt echter ook naar de mensen op locatie. “Maar ook zonder deze informatie: het is een volledig nieuwe achtervleugel, dus doe geen aannames. Je moet gewoon elk oppervlak controleren, dat hadden we moeten doen. We hebben er geen voordeel van gehad, absoluut niet. Maar daar gaat het niet om, de auto moet gewoon legaal zijn. We moeten accepteren dat we als team hebben gefaald en moeten hiervan leren.”

Haas heeft de te grote DRS-opening kunnen verhelpen zonder van achtervleugel te hoeven wisselen. Daarmee heeft het de parc fermé-regels niet gebroken, waardoor Hülkenberg en Magnussen een start vanuit de pitstraat bespaard blijft. Zij nemen als respectievelijk negentiende en twintigste plaats op de grid.