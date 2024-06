Welke coureur rijdt bij welk team in het F1-seizoen 2025?

Het belooft een hele interessante Formule 1-stoelendans te worden. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en dat betekent deze rijders nog in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Motorsport.com zet op een rijtje wat al zeker is en wat nog niet.

Hieronder vind je een overzicht van alles wat vastligt voor de F1-grid van 2025:

Team Coureurs Red Bull Racing Max Verstappen (gecontracteerd tot ten minste einde 2028) n.b. Mercedes George Russell (gecontracteerd tot ten minste einde 2025) n.b. Ferrari Charles Leclerc (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) Lewis Hamilton (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) McLaren Lando Norris (gecontracteerd tot ten minste eind 2027) Oscar Piastri (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) Aston Martin Racing Fernando Alonso (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) Lance Stroll (doorlopend contract) Alpine n.b. n.b. Williams Alexander Albon (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) n.b. RB F1 Team n.b. n.b. Sauber Nico Hülkenberg (gecontracteerd tot ten minste eind 2026) n.b. Haas F1 Team n.b. n.b.

Red Bull Racing

- Max Verstappen - contract tot minstens eind 2028

- Tweede coureur nog niet bekend

Het was aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen te midden van alle onrust verre van zeker, maar nu bestaat er nauwelijks nog twijfel over: Max Verstappen rijdt volgend jaar gewoon bij Red Bull. De Nederlander heeft eigenlijk geen reden om de deur bij de Oostenrijkse renstal achter zich dicht te trekken. De RB20 is minder dominant dan zijn voorganger, maar het is nog altijd de sterkste auto van de grid. De weg naar zijn vierde opeenvolgende wereldtitel ligt wagenwijd open, al moet hij daar keihard voor vechten. Nu ook intern de rust weer iets is teruggekeerd, is de kans heel klein dat hij alsnog vertrekt. Zijn contract loopt nog tot 2028 - al staan er allerlei ontsnappingsclausules in - , dus alle seinen op groen nog minstens één jaar Red Bull.

Tijdens de Grand Prix van Monaco heeft Motorsport.com vernomen dat Sergio Pérez uitstekende papieren heeft om nog een jaar voor Red Bull op de grid te staan. De Mexicaan krijgt bakken vol kritiek te verduren na fouten en tegenvallende resultaten, maar de teamleiding houdt vertrouwen in hem. Helmut Marko hintte dat voor de GP van Spanje eind juni alles rond moet zijn, dus dat lijkt binnen afzienbare tijd rond te komen.

Het is zo goed als zeker dat Pérez en Verstappen volgend jaar teamgenoten blijven Foto door: Red Bull Content Pool

Mercedes

- George Russell - contract tot minstens eind 2025

- Tweede coureur nog niet bekend

Het gaat heel interessant worden wie er volgend jaar naast George Russell in de auto zit. Door het vertrek van Lewis Hamilton is een felbegeerd zitje vrijgekomen en zoals het nu lijkt zijn er twee coureurs daar echt kanshebber voor. De eerste komt uit het eigen opleidingstraject en wordt door insiders gezien als een absoluut toptalent: Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan heeft in de Formule 4 en het FRECA grote indruk gemaakt door naar dominante zeges te rijden en moet dit seizoen in Formule 2 laten zien wat hij waard is. Tot nu toe vallen de resultaten nog ietwat tegen. In de stand staat de 17-jarige nu op plek zes, op 32 punten achter koploper Paul Aron. Toch staat de Mercedes-junior bovenaan de lijstjes. In het testprogramma dat hij afwerkt laat hij uitstekende resultaten zien en dat kan teambaas Toto Wolff wel bekoren.

De andere coureur die gelinkt wordt aan het stoeltje is Carlos Sainz. De nu nog Ferrari-coureur moet na dit seizoen elders onderdak vinden en kan rekenen op veel interesse. Al direct nadat bekend werd dat Hamilton vertrekt, werd Sainz in verband gebracht met het zitje bij Mercedes. De geluiden zijn wel wat gaan liggen, zeker nu Antonelli indruk maakt tijdens de test. En ergens in de verte is Esteban Ocon een optie, zeker gezien de warme banden die hij heeft met Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli heeft goede papieren voor het tweede Mercedes-zitje

Ferrari

- Charles Leclerc - contract tot minstens eind 2026

- Lewis Hamilton - contract tot minstens eind 2026

Waar bij Mercedes een groot vraagteken staat achter de line-up voor 2025 is bij Ferrari geen twijfel mogelijk. Begin dit jaar verraste het team vriend en vijand met de aankondiging dat Lewis Hamilton vanaf volgend seizoen in het scharlaken rood te bewonderen. Aangezien Charles Leclerc een doorlopend contract heeft bij de formatie uit Maranello was direct duidelijk dat Carlos Sainz het kind van de rekening was. De Spanjaard rijdt sinds 2021 voor het team, maar dat komt dus aan het einde van het seizoen ten einde.

Voor Hamilton is het geen gekke zet om naar Ferrari over te stappen, zeker niet gezien de resultaten van Mercedes en Ferrari dit seizoen. Zijn huidige werkgever kan geen vuist maken, terwijl Ferrari juist aanhaakt bij de strijd om de winst. Sterker nog, tot de Grand Prix van Canada staan er zelfs twee overwinningen op naam van de Italiaanse renstal.

Een grote verandering bij Ferrari: Naast Leclerc is volgend jaar Hamilton te zien. Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren

- Lando Norris - contract tot minstens eind 2027

- Oscar Piastri - contract tot minstens eind 2026

Net als bij Ferrari kunnen we hier kort zijn: er is geen twijfel over wie er volgend jaar voor McLaren rijdt. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri heeft een doorlopend contract en voor komend seizoen. Teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown zijn zelfs zo positief, dat ze de line-up beschouwen als de beste van de grid. Beide coureurs hebben ook weinig klachten, zeker niet gezien de enorme verbeteringen die het team de afgelopen twee jaar heeft doorgevoerd.

Ook dit seizoen heeft een updatepakket ervoor gezorgd dat de formatie uit Woking vooraan meedoet. In Miami won het team zelfs voor het eerst sinds Italië 2021 een Grand Prix, wat ook nog eens de eerste zege voor Norris in de koningsklasse van de autosport was. Een race later was Norris opnieuw dichtbij en in Monaco kwam Piastri net tekort voor de zege. Aangezien volgend jaar de regels hetzelfde blijven, ziet het er niet slecht uit voor de coureurs.

Stella en Brown zijn het er over eens: Lando Norris en Oscar Piastri is de sterkste line-up Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin Racing

- Fernando Alonso - contract tot minstens eind 2026

- Lance Stroll - doorlopend contract

Een team waar eveneens geen twijfels zijn op rijdersvlak. Fernando Alonso en Lance Stroll vertegenwoordigen komend seizoen Aston Martin Racing. Alonso heeft dit jaar zijn contract met meerdere seizoen verlengde, wat laat zien dat de Spanjaard een rotsvast vertrouwen in het project heeft. Dat is gezien de start van vorig seizoen niet gek, maar daarna is het toch wat minder geworden. Dit seizoen is de ontwikkelingsstrijd weer loodzwaar voor de formatie uit Silverstone.

Het andere stoeltje is heel stevig in handen van Stroll. Het helpt hem zeker dat zijn vader de grote baas van Aston Martin is. Voor Stroll sr. is er geen twijfel over mogelijk dat zijn zoon de komende jaren in het Brits groen te vinden is. Ook teambaas Mike Krack steekt zijn lof niet onder stoelen of banken. Keer op keer is de Luxemburger blij met de input van Stroll, zelfs als de resultaten tegenvallen. Zijn contractduur is niet bekend, maar de nabije toekomst ligt bij Aston Martin. Felipe Drugovich zit dus voorlopig in de wachtkamer.

Geen veranderingen bij Aston Martin in 2025. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine

- Beide coureurs nog niet bekend

Dit is misschien wel het teams waar het meeste staat te veranderen. Het is in ieder geval duidelijk dat Esteban Ocon aan het einde van het jaar vertrekt. De Fransman ligt volgens insiders niet lekker in het team en moest na de GP van Monaco zelfs even vrezen voor een vroegtijdig einde van zijn tijd bij de renstal. Teambaas Bruno Famin was woedend op de ene Normandiër van het team, maar hij mag de rest van het jaar volmaken. Dan loopt zijn contract bij de formatie uit Enstone-Viry ook af, waardoor het afscheid zich al aandiende. Ocon geniet interesse van Haas F1, waarmee zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport nog open ligt.

Aan de andere kant van de garage zit Pierre Gasly. Deze Normandiër heeft het ook niet geheel naar zijn zin. Alpine komt niet goed voor de dag en Gasly mikt toch op hoger dan vechten voor maximaal een punt. De coureur wordt echter niet in verband gebracht met andere teams, dus hij doet er goed aan om zijn contract bij de Franse renstal te verlengen.

Wie het stoeltje van Ocon gaat vullen is verre van zeker. In het opleidingsteam staat Jack Doohan te trappelen, maar het valt nog te bezien in hoeverre dat een serieuze optie is voor de teamleiding. Mick Schumacher wordt eveneens gelinkt aan een zitje, want hij vertegenwoordigt de Fransen in het WEC. Victor Martins komt ook in aanmerking. De Fransman rijdt in het Formule 2-kampioenschap dit jaar en wordt hoog aangeschreven. Pluspunt voor Martins is zijn nationaliteit, waarmee een volledig Franse line-up weer tot de mogelijkheden behoort. En misschien kloppen ze weer aan bij Sainz? Of is Valtteri Bottas een optie? Ook de naam zan Zhou Guanyu popt op, zeker vanwege het verleden in de Academy van de renstal geen gekke gedachte.

Nu zitten Ocon en Gasly nog in de Alpines, is dat volgend jaar nog zo? Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams

- Alexander Albon - contract tot minstens eind 2026

- Tweede coureur nog niet bekend

Bij Williams is een zitje vergeven. Alexander Albon werd met allerlei teams - waaronder Mercedes en Red Bull - in verband gebracht, maar verraste met het verlengen van zijn contract. De Thai ligt daarmee de komende jaren in ieder geval vast bij de formatie uit Grove. Dat is vooral een teken van vertrouwen in de toekomst van het team, dat onder leiding van James Vowles langzaam uit het hele diepe dal kruipt. Voor Vowles was het verlengen een belangrijke slag, want zo hield hij een gewilde coureur uit handen van de andere teams.

Logan Sargeant zit wel serieus op de wip. De Amerikaan kan het tempo van zijn teamgenoot bij lange na niet volgen en de keuze om zijn chassis in Australië aan Albon te geven was een overduidelijk signaal dat zijn toekomst elders ligt. Verschillende namen worden in verband gebracht met zijn zitje, waaronder Carlos Sainz. Het zou in eerste instantie een stap terug zijn voor de Spanjaard - kijk maar naar de resultaten van de afgelopen jaren van Ferrari en Williams -, maar Sainz overweegt het serieus om bij de Britse renstal in te stappen. Ook Valtteri Bottas wordt genoemd en werd onlangs gespot in het motorhome van het team. Mocht Antonelli door Mercedes te licht bevonden worden, dan kan hij ook wel eens ervaring op mogen doen bij Williams.

Albon blijft, Sargeant op de wip. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

RB F1 Team

- Beide coureurs nog niet bekend

RB is al lang geen opleidingsteam voor Red Bull meer. Dat blijkt wel uit de line-up, want Daniel Ricciardo is zeker niet de jongste meer. De 34-jarige coureur kreeg na het ontslag van Nyck de Vries de kans, maar heeft het dit seizoen buitengewoon zwaar. Hij blijft niet bij ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda en hier en daar steken verhalen de kop op dat hij dit seizoen al eruit wordt gezet. De opvolger staat namelijk meer dan klaar: Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft vorig seizoen de kans gehad nadat Ricciardo een paar races geblesseerd moest toekijken en scoorde daarin twee punten. Een knappe prestatie, maar hij werd voor dit jaar toch op de reservebank gezet. Lawson maakt voor komend - en mogelijk zelfs dit - seizoen kans om weer op de grid te komen, ondanks dat RB CEO Peter Bayer voorlopig nog Ricciardo als coureur verdedigt.

Aan de andere kant zit Tsunoda. Er is geen twijfel over dat RB hem dolgraag wil houden en dat lijkt ook te gebeuren. De Japanner is verantwoordelijk voor het merendeel van de punten voor de formatie uit Faenza en binnen de Red Bull-stal is men tevreden. Toch wordt zijn naam niet genoemd bij Red Bull als opvolger. Een jaartje extra bij RB is daarom de meest logische optie. Ayumu Iwasa en Isack Hadjar zijn de grote talenten die eraan komen, maar die moeten in ieder geval nog een jaartje afwachten.

Ricciardo moet vrezen voor zijn plekje, terwijl Tsunoda waarschijnlijk blijft Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sauber

- Nico Hülkenberg - contract tot minstens eind 2026

- Tweede coureur nog niet bekend

De ambities bij Sauber zijn de afgelopen maanden flink opgeschroefd. De renstal wordt vanaf 2026 het Audi-fabrieksteam en het wil niet meer meedoen om de laatste plekken. Ook op coureursvlak is er ingegrepen. Nico Hülkenberg komt na dit seizoen over van Haas en moet de Duitse eer hooghouden. Hülkenberg hoopt op zijn beurt dat Audi de weg omhoog kan vinden, want hij staat nog altijd zonder podiums.

Wie er naast Hülkenberg zit, dat is nog de grote vraag. De kans dat Zhou Guanyu blijft, is klein. In de wandelgangen gaat al langer rond dat de teamleiding niet tevreden is over zijn prestaties en hij moet daarom het veld ruimen. De F1-droom van Zhou blijft daarom beperkt tot drie seizoenen. Bottas is ook niet zeker van zijn plekje, al heeft de Fin genoeg opties elders.

Audi hoopt Sainz te verleiden voor een overstap, maar die kansen worden met de dag kleiner. Théo Pourchaire staat te trappelen om in het gat te springen. De regerend Formule 2-kampioen is dit seizoen zowel in de IndyCar als het Japanse Super Formula actief en hoopt dusdanig veel indruk te maken dat hij in mag stappen. En in F2 zit ook een andere junior die op de deur klopt, namelijk Zane Maloney. De Barbadaan heeft dit seizoen lang aan kop gelegen van het kampioenschap, maar is nu wat weggezakt. Als hij het tij ten goede weet te keren, dan is het niet uitgesloten dat voor het eerst een coureur van de Barbados in F1 komt.

Zwaaien Bottas en Zhou binnenkort Sauber vaarwel? Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas F1 Team

- Beide coureurs nog niet bekend

Tenslotte Haas. Ook hier is er volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een compleet nieuwe line-up te bewonderen. Hülkenberg trekt naar Sauber, terwijl de teamleiding over Kevin Magnussen niet te spreken is. De Deen heeft dit seizoen al een aantal keer zich een slechte dienst bewezen door een vrachtlading aan penalty's en een conflictje in Monaco na de kwalificatie met de teamleiding en de maat lijkt langzamerhand vol.

Esteban Ocon wordt serieus gelinkt aan het Amerikaanse team. De Fransman vertrekt einde seizoen bij Alpine en moet elders onderdak vinden. Naar verluidt is Ayao Komatsu wel gecharmeerd van zijn rijderskunsten. Het andere stoeltje is zo goed als zeker voor Oliver Bearman. De Ferrari-junior geniet al langere tijd interesse van de renstal en na zijn indrukwekkende invalbeurt in Saudi-Arabië dit jaar is die interesse alleen maar toegenomen.