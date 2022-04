Leclerc klopt Verstappen voor pole-position GP van Australië

In de aanloop naar de kwalificatie was er in de paddock van Albert Park veel te doen om het besluit van de racedirectie om een van de vier DRS-zones te schrappen. De wijziging werd twintig minuten voor de start van de derde training medegedeeld aan de teams, die hierdoor weinig tijd hadden om in te springen op deze verandering.

Voor met name de teams die veel last hebben van porpoising was het zaak om naar de afstelling te kijken - het op en neer gaan van de auto wordt bij DRS-gebruik namelijk iets minder. Het weghalen van een lange DRS-zone kan zelfs tot gevolg hebben dat de rijhoogte iets omhoog moet, wat weer invloed heeft op andere aspecten van de set-up. Teams die niet of nauwelijks last hebben van porpoising, hoefden ondertussen niets te veranderen en zouden daardoor in het voordeel zijn.

De derde training leverde ondertussen niet een heel duidelijk beeld op van de onderlinge krachtsverhoudingen. McLaren-coureur Lando Norris was snelste, maar de sessie eindigde vijf minuten eerder dan gepland door een crash van Lance Stroll, nadat Aston Martin-teamgenoot Sebastian Vettel daarvoor al in de baanafzetting was beland. Fernando Alonso maakte indruk door achter Charles Leclerc en Sergio Perez naar de vierde tijd te gaan, waarbij opgemerkt kan worden dat Alpine een van de teams is die minder hinder ondervinden van porpoising. Max Verstappen brak tot twee keer toe een ronde op de soft af en was uiteindelijk zevende met een tijd die hij op de medium band had gereden.

Duur weekend voor Aston Martin en Williams

Na de afwijkende uitslag van de derde training waren het in eerste deel van de kwalificatie toch gewoon weer Red Bull en Ferrari die de dienst uitmaakten in Albert Park. Verstappen ging snelste in Q1 met 1.18.580, Perez was tweede met 1.18.834. Leclerc en Sainz lieten met een 1.18.881 en 1.18.983 de derde en vierde tijd noteren. Alonso zat andermaal goed van voren met de vijfde tijd (1.19.192).

Vijf minuten voor het einde van Q1 had Aston Martin de auto van Lance Stroll opgelapt, maar een akkefietje met landgenoot Nicholas Latifi voorkwam dat hij een tijd zou rijden. Latifi was bij de vierde bocht aan de kant gegaan om Stroll erlangs te laten, waarna laatstgenoemde van zijn gas ging en naar rechts stuurde om een Alfa Romeo te laten passeren. Op dat moment was Latifi echter weer op zijn gas gaan staan. De Williams-coureur wilde de Aston Martin rechts voorbij gaan, resulterend in een bijzonder ongelukkige botsing. De auto van Latifi liep hierbij zeer veel schade op, ook Stroll moest zijn wagen met schade parkeren. Het incident was reden voor een code rood.

Nadat de baan was schoongeveegd, waren er nog twee minuten te gaan in Q1. Het oponthoud gaf Aston Martin net genoeg tijd om de reparaties aan de auto van Vettel te voltooien. De viervoudig wereldkampioen klokte een 1.21.149, waarmee hij net iets sneller was dan Latifi en zich als achttiende kwalificeerde. Kevin Magnussen kende na twee sterke weekenden een moeizame kwalificatie. De Haas-coureur bleef steken op P17, terwijl Mick Schumacher zich met de vijftiende tijd wel wist te plaatsen voor Q2. Alexander Albon was een fractie trager dan Schumacher en stond aan het einde van Q1 dus aan de verkeerde kant van de strip. De Thai zette zijn Williams onderweg terug naar de pits met een technisch probleem stil, waardoor de start van het volgende kwalificatiedeel vertraging opliep.

Ook tijdens Q2 zat de gang er goed in bij Red Bull en Ferrari. Perez en Verstappen stonden na de eerste runs bovenaan met 1.18.340 en 1.18.611 en zaten daarmee goed voor Q3. Sainz klom aan het einde van de sessie nog op naar P2, terwijl Leclerc de tweede sessie als derde zou besluiten. Verstappen zakte zo naar de vierde positie. Ook Alpine, McLaren en Mercedes zagen hun beide rijders verder gaan; Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Mick Schumacher waren derhalve na Q2 klaar.

Red Bull versus Ferrari

Zou de strijd om pole een Red Bull-onderonsje worden of had Ferrari nog wat achter de hand? Verstappen begon Q3 met een sterke ronde, maar ging net iets te diep in de dertiende bocht en kwam in 1.18.399 over de streep. Perez ging daar vervolgens onder met 1.18.398, waarna Leclerc de eerste stek in de tijdenlijst overnam met 1.18.239.

Alonso leek eveneens op weg naar een zeer goede tijd - hij was net paars gegaan in de tweede sector - toen hij als gevolg van een hydraulisch probleem van de baan raakte bij de elfde bocht. De Spanjaard denderde door de kiezels om uiteindelijk in de kunststof blokken te belanden. Het incident leverde de tweede rode vlag in deze kwalificatie op.

Na de onderbreking reed Perez een 1.18.240, waarmee hij een duizendste van de snelste tijd van Leclerc zat. Verstappen verbeterde zich niet in de eerste twee sectoren, maar ging wel harder in het laatste deel en ging naar de eerste stek met een 1.18.154. Leclerc was echter nog onderweg en sloeg terug met een 1.17.868, waarmee hij de pole-position in de wacht sleepte. Verstappen moet het zondag doen met de tweede startplek. De Nederlander verklaarde naderhand het hele weekend nog geen goed gevoel in de auto te hebben gehad.

Perez en Norris delen de tweede startrij in Melbourne, Hamilton en Russell kwalificeerde zich als vijfde en zesde. Daniel Ricciardo begint zijn thuisrace als zevende en heeft Esteban Ocon naast zich op de grid. Sainz kwam door een momentje bij het uitkomen van de elfde bocht niet verder kwam dan de negende tijd, nadat hij eerder pech had met de rode vlag voor Alonso.

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.

