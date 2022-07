Sainz verrassend naar eerste pole in natte kwalificatie F1 Silverstone

Het is het hele weekend al wisselvallig weer op het circuit van Silverstone. Tijdens de eerste training was er regen, waarna de tweede oefensessie op een droge baan werd verreden. De zaterdag begon met een droge laatste training, alvorens het kort voor de start van de kwalificatie een stevige bui over de baan in Northamptonshire trok.

Q1: Verstappen versus Leclerc

Gezien er altijd een kans is dat de regen nog verder toeneemt of dat er vanwege een incident een gele of rode vlag wordt gezwaaid, was het zaak om aan het begin van de kwalificatie zo snel mogelijk naar buiten te gaan en een tijd neer te zetten. Achttien coureurs gingen dan ook meteen op intermediates de regen in toen de tijd begon te lopen voor Q1. Alleen Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon bleven nog wat langer in de pits.

Het waren Max Verstappen en Charles Leclerc die tijdens het eerste deel van de kwalificatie om en om een nieuwe snelste tijd reden, terwijl de coureurs steeds meer vertrouwd raakten met de natte baan. Met nog een paar minuten te gaan, stopte het met regenen, waardoor de rondetijden nog verder zakten. Uiteindelijk was Verstappen met afstand snelste in Q1 met 1.39.129 en Leclerc tweede met 1.39.846. Mercedes deed goed mee met de derde tijd van George Russell en vijfde tijd van Lewis Hamilton. Carlos Sainz vond zichzelf tussen de twee zilverpijlen terug op P4.

Williams-coureur Alexander Albon leek aan het einde van de kwalificatie aanvankelijk goed onderweg, maar was met 1.42.078 uiteindelijk een tiende trager dan teamgenoot Nicholas Latifi en zestiende, waarmee de Thai, die nota bene als enige van de twee een upgrade op zijn auto had, uitgeschakeld was. Ook het volledige team van Aston Martin was na Q1 klaar. Sebastian Vettel en Lance Stroll kwamen niet verder dan de achttiende en twintigste tijd. Haas-rijders Kevin Magnussen en Mick Schumacher waren zeventiende en negentiende en dus eveneens op tijd klaar.

Q2: Latifi verrast

Bij aanvang van Q2 was het weer volop aan het regenen. De rondetijden dus aanvankelijk dus weer wat hoger. Verstappen en Leclerc leken verder te gaan met waar ze gebleven waren door afwisselend nieuwe snelste tijden te laten noteren. Nadat Verstappen zichzelf met 1.40.655 bovenaan had gezet en Hamilton met 1.41.062 iets sneller was gegaan dan Leclerc, nam de regen echter verder toe, waardoor nieuwe snelle tijden uitbleven.

De verslechterde condities betekenden dat Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon al vroeg wisten dat de kwalificatie er voor hen opzat. Bij Williams was het ondertussen feest, want Nicholas Latifi had met de tiende tijd promotie afgedwongen naar Q3. Ook Alfa Romeo-rookie Zhou Guanyu deed het uitstekend door zich te plaatsen voor de slotfase van de kwalificatie.

Q3: Verrassende ontknoping

Tijdens de eerste ronde uit de pits was het voor de tien overgebleven coureurs zaak om andermaal een goed idee te krijgen van de situatie op het circuit. Verstappen had aan het einde van zijn outlap een momentje in de laatste bochtencombinatie en daarmee geen ideale start van zijn eerste getimede ronde. In de laatste sector was er ook nog een flinke spin, waardoor hij niet verder kwam dan 1.51.332.

Zhou Guanyu, Fernando Alonso en Carlos Sainz stonden daarna even bovenaan, alvorens Verstappen met zijn tweede vliegende ronde tot 1.44.887 kwam. Leclerc ging daaronder met 1.44.844, maar Verstappen sloeg terug met 1.42.996.

Met meer regen in aantocht reed Sainz een nieuwe snelste tijd met 1.42.181. Leclerc ging echter nog een klap harder met 1.41.298, waar Verstappen onder ging met 1.41.055. Het zou aankomen op de laatste ronde, mits de regen niet zou verergeren. Sainz kwam na zijn laatste ronde over de streep in 1.40.983, waarmee hij terug was op P1. Verstappen en Leclerc waren op dat moment echter nog onderweg. Zowel de Nederlander als de Monegask verbeterde zich uiteindelijk niet, zodat Sainz verrassend zijn eerste pole-position in de Formule 1 scoorde. Verstappen staat zondag naast hem op de eerste rij. Leclerc en Perez vertrekken in Silverstone vanaf de tweede linie.

Hamilton noteerde op een seconde van Sainz de vijfde tijd, Norris, Alonso en Russell waren een fractie langzamer dan de zevenvoudig kampioen en waren daarmee zesde, zevende en achtste in de kwalificatie. Zhou en Latifi maken in Engeland de top-tien op de grid compleet.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen gaat in de rondte

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: