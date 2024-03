Analyse: Winnaars en verliezers van de F1 Grand Prix van Bahrein

Winnaars

Het is misschien dan niet heel erg origineel, maar we kunnen er ook niet omheen. Max Verstappen is de grote winnaar van de eerste Grand Prix van 2024. De Nederlander pakte tot zijn eigen verbazing de eerste pole van het jaar en was in de race van start tot finish ongenaakbaar. De manier waarop gewonnen werd, was bijzonder indrukwekkend. Binnen een mum van tijd stond er al een ruime voorsprong op de borden en die liep alleen maar verder op. Na 57 rondjes Bahrein was het gat ten opzichte van nummer twee Sergio Pérez maar liefst 22 seconden. Tel daarbij ook nog de snelste raceronde op en de Grand Chelem is compleet. Over die snelle raceronde is nog wel wat te zeggen, want op het moment van rijden was die twee (!) seconden sneller dan wat de rest van het veld voor elkaar kreeg. Het eerste stapje richting de vierde wereldtitel is gezet, nu kijken wat de rest van het seizoen brengt.

Voor Carlos Sainz was het allerminst een fijne winter. De Spanjaard kreeg van teambaas Frederic Vasseur te horen dat er na dit seizoen geen plek meer voor hem is bij Ferrari, doordat Lewis Hamilton zich bij de Scuderia voegt. Naar verluidt was dat ook gedeeltelijk te danken aan het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuw Mercedes-contract, maar de mogelijkheid om Hamilton aan te trekken wilde Vasseur in elk geval niet aan zich voorbij laten gaan. Sainz gaf tijdens de race in Bahrein het best denkbare antwoord, want met een snaarstrakke race gaf hij teamgenoot Charles Leclerc ruimschoots het nakijken. Sterker nog, de Monegask werd zelfs twee keer door de Spanjaard verschalkt. Sainz gaf hiermee direct zijn visitekaartje af richting toekomstige werkgevers. Mercedes en Aston Martin zouden er goed aan doen om een belletje richting het management van de Madrileen te wagen.

Tot slot een eervolle vermelding voor Zhou Guanyu. Ja, er werd geen punt gescoord. En ja, we hebben de Chinees nauwelijks in beeld gezien, maar zijn race was absoluut niet slecht. Vooraf was al bekend dat het een enorme opgave zou worden om punten te scoren met de Sauber, maar een groot deel van de race bevond hij zich toch echt in de top-tien. Pas in de slotfase stak Fernando Alonso daar een stokje voor. Kijkend naar de gigantische voorsprong die hij op teamgenoot Valtteri Bottas overhield aan de streep, is de prestatie van Zhou nog knapper. Zijn race had een punt verdiend, het is voor de 24-jarige coureur te hopen dat de volgende kans wel verzilverd wordt.

Verliezers

Wat moet de eerste Grand Prix van het jaar opnieuw een pijnlijke zijn voor Mercedes. In de kwalificatie stond George Russell met een derde tijd er nog goed bij, maar in de race bleek het podium niet haalbaar. Problemen met het koelen van de motor zorgden ervoor dat zowel Russell als teamgenoot Lewis Hamilton per ronde ongeveer een halve seconde verloor. Zonder dat tijdverlies was er meer mogelijk geweest; de derde plaats was dan voor het grijpen geweest. Vooral Lewis Hamilton had een matige dag. Hij wist alleen de tegenvallende Alonso en McLaren-coureur Oscar Piastri te passeren. Mercedes was er na zaterdag nog van overtuigd dat er wat mogelijk was in de race, maar P5 en P7 is gewoon teleurstellend.

De meeste teams kwamen zonder grote problemen de eerste race door, maar bij RB is het hommeles. Yuki Tsunoda werd in de slotfase gevraagd om teamgenoot Daniel Ricciardo te laten passeren zodat de Australiër op de zachte band Kevin Magnussen kon aanvallen, maar de Japanner wilde daar niets van weten. Pas na herhaaldelijk aandringen en een geïrriteerde boordradio van Ricciardo ging Tsunoda aan de kant. Te laat, want Ricciardo had geen tijd meer om Magnussen serieus te bedreigen. Verder dan de dertiende en veertiende plaats kwamen de RB's niet. Er werd na het testen volop gefluisterd dat de formatie uit Faenza kansrijk voor punten zou zijn, en dan kan dit alleen maar pijn doen.

Het doel van Alpine om binnen honderd races te winnen is wel heel, heel ver weg. Na de wintertests en de trainingen waren de verwachtingen al bijzonder laag, maar de kwalificatie kan niet anders dan als een koude douche voelen. Laatste en een-na-laatste is gewoon ver onder de maat, ook voor een team dat al weinig verwachtte. In de race werd het allemaal niet heel veel beter. Alleen de tijdelijk stilgevallen Logan Sargeant en Bottas, die veel tijd verloren in de pits door een onwillige wielmoer, eindigden achter Pierre Gasly en Esteban Ocon. Als klap op de vuurpijl vertrekt ook het technische hart, technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer, bij de formatie uit Enstone. Teambaas Bruno Famin staat voor de zo goed als onmogelijke opgave om binnen afzienbare tijd Alpine weer uit het slop te trekken.