F1 Zandvoort live: Volg de derde vrije training

Na de eerste vrije training leek Max Verstappen de vrijdag als snelste af te sluiten, maar daar stak Lando Norris een stokje voor. Mede door verkeer en een niet geheel prettig gevoel in de auto moest Verstappen uiteindelijk 23 duizendsten van een seconde toegeven op de Britse McLaren-coureur. In de long run zag het er voor de Nederlander uiteindelijk wel beter uit. Hij reed op de zachte band gemiddeld snellere rondetijden dan Norris, die ook een long run op de C3-compound reed.

De grootste verrassing van die tweede vrije training was niet Norris, maar Alexander Albon. In de eerste vrije training toonde hij al aan dat de snelheid er goed in zit bij Williams, maar in de sessie later op de vrijdagmiddag bevestigde hij dat nog eens. Hij noteerde de derde tijd en slechts iets meer dan twee tienden langzamer dan Norris. Daarmee wist de Britse Thai Lewis Hamilton achter zich te houden. Ook Yuki Tsunoda verraste met de vijfde tijd, maar veel aandacht ging vrijdag echter uit naar teamgenoot Daniel Ricciardo. Hij liet zich verrassen door een crash van Oscar Piastri in de Hugenholtzbocht en schoot vervolgens zelf de tecpro-barrier in. Op de boordradio liet hij blijken dat hij last had van zijn hand en als gevolg van de crash moest de Australiër ter controle van zijn hand naar het ziekenhuis. Daar is vastgesteld dat hij zijn middenhandsbeentje heeft gebroken en dus niet in actie kan komen. Red Bull-junior Liam Lawson neemt het stuur over van Ricciardo en maakt daarmee zijn Formule 1-debuut. Wat kan de Nieuw-Zeelander laten zien?

De derde vrije training biedt ook coureurs als Sergio Perez, Charles Leclerc en Carlos Sainz de kans om nog wat snelheid te vinden. Perez kwam zo'n vier tienden tekort op teamgenoot Verstappen, terwijl de Ferrari-coureurs in hun snelle runs tegen problemen aanliepen en daardoor slechts elfde en zestiende werden. Kunnen ze nog wat extra tienden van een seconde vinden, of wordt het een strijd om door te gaan naar Q3 voor de Italiaanse renstal? In de derde vrije training moet daar meer duidelijkheid over komen, al speelt het weer misschien nog een rol nadat het al de hele ochtend had geregend in Zandvoort.

Mis niets van de actie in de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort met het onderstaande liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse.