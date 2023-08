Een onfortuinlijke crash van Daniel Ricciardo tijdens de tweede training voor de Dutch GP betekent dat AlphaTauri voor de rest van het weekend een beroep moet doen op reserverijder Liam Lawson, die daarmee in Zandvoort zijn Formule 1-debuut zal maken. Alsof het feit dat hij maar één training heeft om zich voor te bereiden op zijn eerste Grand Prix al niet lastig genoeg is - en hij nog niet eerder met de AlphaTauri AT04 heeft gereden - regende het ook nog eens op zaterdagochtend.

Toen om 11.30 uur de derde training in gang werd geschoten, kwam er even geen regen naar beneden maar was de baan wel goed nat van een bui die kort daarvoor over Zandvoort was getrokken. Max Verstappen ging niettemin meteen naar buiten om de situatie op het circuit te bekijken, waarna korte tijd later Liam Lawson de pits uitreed voor zijn allereerste meters met de AT04. Verstappen was vervolgens ook de eerste die een tijd noteerde: op de full wets kwam hij tot 1.27.514. Lawson deed het heel voorzichtig tijdens zijn eerste ronden en niet onterecht, zo bleek uit een moment van Verstappen bij de Hugenholtzbocht. De tweevoudig wereldkampioen verloor vroeg in de training de controle over zijn auto bij het uitkomen van de bocht en wist zijn Red Bull nog maar net uit de vangrail te houden

Video: Max Verstappen beleeft momentje in openingsfase derde training

Meer en meer coureurs waagden zich op de baan, ondanks dat het intussen weer was gaan regenen. De rijders hadden het niet eenvoudig in de natte condities. Lando Norris en Sergio Perez maakten allebei een uitje door het grind bij de elfde bocht, terwijl Logan Sargeant wat gras meepakte aan de buitenkant van de Tarzanbocht. Na tien minuten werd de rode vlag uitgehangen voor een crash van Kevin Magnussen. De Deen was net de pits uitgereden toen hij in de Hugenholtzbocht in een spin belandde. Na een halve draai te hebben gemaakt botste hij met de linkervoorzijde van zijn Haas tegen de vangrail, waarmee zijn sessie gelijk ten einde was.

Na een onderbreking van acht minuten ging de training verder. Charles Leclerc kwam op full wets tot 1.27.238, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst ging, alvorens meteen daarna rechtdoor te schieten in de eerste bocht. Lando Norris liet vervolgens echter zien dat de baan rijp was voor intermediates door met zijn McLaren 1.26.752 op de klokken te brengen. Verstappen, eveneens onderweg op inters, keerde kort daarop terug bovenaan door rond te gaan in 1.26.197.

De sessie was 25 minuten onderweg toen de rode vlag er de tweede keer moest worden bijgepakt. Zhou Guanyu was bij de dertiende bocht de controle verloren over zijn Alfa Romeo, waarna hij van de baan raakte en vast kwam te staan in de grindbak. Dit keer duurde het tien minuten voordat het circuit weer kon worden vrijgegeven.

De omstandigheden op de baan werden langzaam maar zeker beter en onder leiding van de McLaren-rijders gingen de rondetijden verder omlaag. Lando Norris nam plaats op P1 met 1.25.086, waarna Oscar Piastri zichzelf bovenaan zette met 1.24.893. Norris ging kort daarop echter nog een seconde sneller: 1.23.677. Aan het einde van het rechte stuk met start-finish bleef het echter opletten geblazen voor de coureurs. Carlos Sainz, Fernando Alonso en Esteban Ocon schoten rechtdoor in de Tarzanbocht, wat in het geval van laatstgenoemde resulteerde in schade aan de voorvleugel.

Twaalf minuten voor het einde was er nog een derde rode vlag. Lawson was gespind bij de laatste bocht en met de neus de verkeerde kant op aan de binnenkant tot stilstand gekomen. Hij had de auto echter aan de praat gehouden, zodat hij zonder ingrijpen van de marshals kon terugkeren naar de pits en de actie snel kon worden hervat.

Vijf minuten voor het einde ging Verstappen er nog eens goed voor zitten. Hij ging met 1.22.758 terug naar de eerste positie in de tijdentabel en verbeterde zijn eigen tijd een paar minuten later met nog ruim een seconde door 1.21.631 te rijden, wat de snelste tijd zou blijven. George Russell klokte in de Mercedes de tweede tijd met 1.22.010. Sergio Perez was uiteindelijk derde met een tijd van 1.22.631. Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Alexander Albon reden respectievelijk de vierde, vijfde en zesde tijd. Piastri en Norris zakten in de laatste minuten naar P7 en P10. De beste tijd van Lawson bedroeg 1.26.343, waarmee hij op de achttiende plek in de tijdenlijst eindigde. Hij liet alleen Zhou Guanyu en Kevin Magnussen, die beiden dus een voortijdig einde van de sessie kenden, achter zich.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland begint om 15.00 uur.

Video: Liam Lawson spint tijdens de derde training in Zandvoort

Uitslag derde training F1 GP van Nederland: