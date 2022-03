F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Afgelopen weekend kregen de Formule 1-teams hun eerste kans om de nieuwe generatie auto's in een race aan de tand te voelen. De seizoensouverture in Bahrein beloofde een spectaculair schouwspel te worden, met onder meer een flinke knokpartij tussen Max Verstappen en de uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc. Voor Verstappen en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez werd het een weekend om snel te vergeten. De mannen van Red Bull Racing zagen kort voor het vallen van de vlag hun kansen op punten in rook opgaan. Problemen met de RB18 zorgden ervoor dat beide heren uitvielen en dat het team met nul punten het Bahrain International Circuit verliet. De Oostenrijkers hebben het probleem inmiddels opgelost.

Bij Mercedes ligt er een flinke taak om porpoising op te lossen. Dat de formatie gehinderd werd door het hobbelen werd pijnlijk duidelijk in Bahrein. Zowel Lewis Hamilton als teamgenoot George Russell had de grootste moeite om het tempo van Red Bull en Ferrari bij te benen. Door de uitvalbeurten van Verstappen en Perez scoorde het team uiteindelijk wel ontzettend belangrijke punten, Hamilton kwam zelfs op het podium. Mercedes moet echter de aansluiting wel gaan vinden en dus is de druk in Brackley ontzettend hoog. Kan het team de problemen de baas worden?

Het F1-team van Ferrari kon het seizoen niet beter starten. Hun eerste overwinning sinds Singapore 2019 werd ook meteen een-tweetje, geleid door Leclerc. De F1-75 lijkt een stabiele wagen en ook met de power unit zit het wel goed, zo lieten de teams van Haas en Alfa Romeo al zien. Vooralsnog heeft de formatie uit Maranello de zaakjes het beste op orde, maar het Jeddah Corniche Circuit is wel een heel ander soort baan dan waar het seizoen vorige week begon. Kan Ferrari blijven regeren?

Dit alles gaan we ontdekken in de eerste vrije training in Saudi-Arabië, die om 15.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wie klokt de snelste tijd en wie laten er een goede indruk achter? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.