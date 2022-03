Hülkenberg mag ook aan de bak in de Grand Prix van Saudi-Arabië

In de aanloop naar de seizoensopener in Bahrein testte Sebastian Vettel positief op het coronavirus. Last-minute werd Aston Martin-reserverijder Nico Hülkenberg ingevlogen als vervanger. De populaire rijder uit Emmerik stond ook al op stand-by voor de aanstaande race in Saudi-Arabië, aangezien Vettel nog altijd geen negatieve covid-test kon overleggen.

Aston Martin heeft op vrijdagochtend bekendgemaakt dat Hülkenberg ook het tweede weekend van het jaar voor zijn rekening gaat nemen, als teamgenoot van vaste rijder Lance Stroll. Dat houdt in dat Vettel pas tijdens de derde ronde, de Grand Prix van Australië op 10 april, zijn eerste race voor de formatie rijdt. Aston Martin laat weten de viervoudig wereldkampioen dan weer fit aan de start te verwachten.

Hülkenberg reisde na de Grand Prix van Bahrein af naar Engeland, waar hij in de simulator van Aston Martin kennismaakte met het Jeddah Corniche Circuit. De baan stond vorig jaar voor het eerst op de kalender en is daardoor onbekend voor de Duitser. Op woensdagavond reisde hij af naar Saudi-Arabië toen bleek dat de rentree van zijn landgenoot nog altijd onzeker was. Hij heeft op donderdag de hele dag kunnen doorbrengen met het team en voerde een track walk uit.