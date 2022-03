Red Bull heeft probleem met brandstofsysteem verholpen

Op het Bahrain International Circuit voltrok zich afgelopen weekend een drama voor Red Bull Racing. In de slotfase van de race vielen Max Verstappen en Sergio Perez kort na elkaar uit met hetzelfde probleem. De wereldkampioen had leider Charles Leclerc in het vizier vanaf de tweede plaats, maar verloor drie ronden voor het einde alle snelheid en moest in de pits opgeven. Teamgenoot Perez had Carlos Sainz op P3 in zicht en verloor in de laatste ronde in de eerste bocht zijn aandrijving waardoor hij spinde. Red Bull-adviseur Helmut Marko vermoedde dat het ging om een kapotte primer pump en liet weten dat het desbetreffende onderdeel niet van Red Bull kwam maar van de FIA. Na inspectie is echter gebleken dat er niets aan de hand was met dit onderdeel, al houdt Red Bull zich stil over de precieze oorzaak.

Er zijn vooralsnog geen details naar buiten gebracht over de exacte problemen in het brandstofsysteem van Red Bull. Bronnen rondom de renstal melden echter dat de formatie het euvel ontdekt heeft en dat men aanpassingen heeft doorgevoerd om te voorkomen dat het probleem nogmaals de kop opsteekt.

Geen tekort aan brandstof

De late uitvalbeurten van Verstappen en Perez zorgden direct voor wilde speculaties dat het duo simpelweg geen brandstof meer aan boord had. Red Bull zou zogezegd de wagens niet helemaal hebben volgetankt om zo gewicht te besparen. Insiders binnen het team benadrukken echter dat dat zeker niet het geval was. Het feit dat Verstappen al enkele ronden voor de finish stilviel terwijl er al een aantal ronden achter de safety car gereden was waarbij de coureurs ook flink wat brandstof kunnen sparen, maakt het zeer onwaarschijnlijk dat een brandstoftekort de oorzaak was. Het is veel aannemelijker dat het brandstofsysteem niet in staat was om de laatste paar liters uit de tank te benutten.