Verstappen hoopvol dat Red Bull ook andere problemen heeft opgelost

Het Formule 1-seizoen 2022 begon afgelopen zondag niet goed voor de regerend wereldkampioen. Max Verstappen vocht met Charles Leclerc om de overwinning, maar kampte gedurende de race met verschillende technische tegenslagen. Zo werden zijn remmen al snel te warm en stuurde de auto niet meer goed na zijn laatste pitstop. Een probleem met het brandstofpomp werd Verstappen met een paar ronden voor de finish uiteindelijk fataal.

Dat laatste probleem is inmiddels opgelost, zo bevestigde een woordvoerder van het team eerder op vrijdag. Op een vraag van Motorsport.com of hoe het ervoor staat met de remmen, laat Verstappen tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië weten: “Tijdens het testen werden de remmen natuurlijk ook warm. We hebben geprobeerd daar oplossingen voor te vinden en dachten dat we het net goed genoeg verholpen te hebben voor de race. Maar als je aan het vechten bent en dicht achter een andere auto rijdt, dan lopen de temperaturen natuurlijk nog verder op en daarom moest ik op een zeker moment veel liften.”

“Toen ik aan het vechten was met Charles, moest ik me na drie ronden af laten zakken omdat mijn remmen letterlijk in brand stonden”, vervolgt hij. “Ik moest heel voorzichtig zijn en het was het risico niet waard om iets te forceren als je geen remmen hebt. We zullen dit proberen op te lossen, want dit kost ons rondetijd. We hopen echter dat het dit weekend al beter al zijn.”

"Veel kleine dingen"

Ook heeft Red Bull een oplossing voor het probleem dat optrad bij de laatste pitstop. Verstappen: “Bij de pitstop gebeurde er iets toen ze de auto weer lieten zakken. Het sturen ging niet meer goed, wat de auto niet erg prettig maakte om mee te rijden. Ik moest me met dit probleem zien te verdedigen ten opzichte van Carlos bij de herstart en ik wist op dat moment niet hoe de wagen zou zijn qua balans en gedrag van de auto.”

“Het maakte uiteindelijk niet door de uitvalbeurt, maar we hebben aan een oplossing gewerkt, zodat dit niet weer kan gebeuren”, aldus Verstappen. “Het waren uiteindelijk behoorlijk wat kleine dingen die we moesten oplossen, maar het positieve is dat de auto competitief is. Dat is het belangrijkste. De dingen waar we last hadden zijn nu eenvoudiger te verhelpen dan wanneer we een auto hadden gehad die niet competitief was.”

Verstappen koerste voor zijn DNF af op P2. De Limburger geeft toe dat hij qua snelheid meer van Red Bull had verwacht tijdens het eerste raceweekend. “Ik had er meer van verwacht, maar daar zijn bepaalde redenen voor. We zullen het dit weekend beter proberen te doen."