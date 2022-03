F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De F1-coureurs trapten om 17.00 uur lokale tijd in daglicht het Grand Prix-weekend in Saudi-Arabië af. Inmiddels is de zon verdwenen en zijn de lampen rondom het circuit aangezet. Dit betekent dat de er in compleet andere omstandigheden gereden gaat worden, omstandigheden die representatiever zijn voor de kwalificatie en de race. Met gezakte temperaturen wordt het nog interessanter wie de zaakjes het beste op orde heeft.

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft in ieder geval met een goed gevoel het weekend afgetrapt. De Monegask zag lange tijd Max Verstappen op P1 van de tijdenlijst staan, maar besloot op het laatste moment deze af te pakken. Daar moet wel bij gezegd worden dat Verstappen zijn snellere tijd op de harde band reed en Leclerc deze verbeterde op de zachtste compound. De Red Bull-coureur werd hiermee naar de tweede stek verwezen, kort voor Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas.

Het stuiteren bij Mercedes is nog niet voorbij en ook Carlos Sainz klaagde over het gehobbel eerder vandaag. De W13 is dus niet ontdaan van porpoising, al lag dit ook niet in de lijn der verwachtingen. In de tweede training gaat de formatie op zoek naar nog meer verbetering. Bij Haas geldt dat voor Kevin Magnussen, die vanwege een hydraulisch lek zijn eerste zestig minuten zag verdwijnen. De Deen wil zijn goede resultaten in Bahrein doorzetten, dus het is te hopen dat het malheur daar is opgelost.

Dit alles gaan we ontdekken in de tweede vrije training in Saudi-Arabië, die om 18.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wie klokt de snelste tijd en wie laten er een goede indruk achter? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.