F1 wacht op informatie na forse explosie nabij Jeddah

De olieraffinaderij van Aramco een grote sponsor van de Formule 1, ligt zo'n zestien kilometer ten oosten van het Jeddah Corniche Circuit, waar dit weekend de tweede ronde van het Formule 1-kampioenschap verreden wordt. Er wordt geclaimd dat er een raket van de Houthi-rebellen ingeslagen is op het terrein van Aramco, officieel is dit niet bevestigd. De grote rookwolken die ontstaan zijn door de brand waren tijdens de eerste Formule 1-training in de achtergrond te zien. Ook was er een brandlucht te ruiken in de paddock, onder meer Max Verstappen maakte daar melding van tijdens de training.

De Formule 1 staat in contact met lokale autoriteiten om de ernst van de situatie in te schatten, maar kan concreet nog niets zeggen. "We wachten op nadere informatie van de autoriteiten om te horen wat er aan de hand is", zegt een woordvoerder. Wel is de beveiliging op en rond het circuit naar verluidt verder aangescherpt. Het programma wordt vooralsnog volgens plan afgewerkt.

Saudi-Arabië is al jaren verwikkeld in een geopolitiek conflict met Jemen. De machthebbers van het Formule 1-gastland willen voorkomen dat Jemen een democratie wordt, omdat de positie van Saudi-Arabië dan onder druk zou komen te staan. Het komt regelmatig voor dat rebellen van de Houthi-beweging aanslagen uitvoeren in Saudi-Arabië. Eerder deze week vielen er ook al raketten in de omgeving van Jeddah, die aanslagen werden wel opgeëist door Houthi's.

Eerder dit jaar werd de organisatie van de Dakar Rally al uitdrukkelijk verzocht de route van de wedstrijd in Saudi-Arabië om te leggen. Ook dat had te maken met het conflict in Jemen.