Leclerc en Verstappen delen ook in eerste training Saudi-Arabië de lakens uit

Nadat het Formule 1-seizoen 2022 een week geleden werd afgetrapt in Bahrein, gaat het kampioenschap dit weekend verder in Jeddah, waar de coureurs voor het eerst met de nieuwe auto's over een stratencircuit rijden.

De pitstraat stroomde gelijk leeg op het moment dat het licht op groen ging voor de eerste oefensessie. Alleen de coureurs van Ferrari bleven gedurende de eerste minuten van de training in de pits. Voor Kevin Magnussen, die afgelopen zondag nog opzien baarde door bij zijn rentree in de Formule 1 vijfde te worden met een Haas, was de pret van korte duur. Tijdens zijn tweede ronde kreeg de Deen de instructie van zijn engineer om zonder te schakelen terug te keren naar de pits. Er bleek sprake te zijn van een hydraulisch probleem, waardoor zijn radiator moest worden vervangen.

Na vijf minuten meldde Max Verstappen zich bovenaan in de tijdentabel door op de harde compound een 1.34.167 te rijden. Sergio Perez ging daar vervolgens onder met een 1.33.021, maar de Nederlander keerde snel terug op de eerste stek door rond te gaan in een 1.31.885, waarmee hij op dat moment een seconde los was van de rest. Het tempo ging gestaag verder omhoog maar Verstappen bleef het voortouw nemen door zich eerst te verbeteren naar een 1.31.298 en vervolgens een 1.30.888 op de klokken te brengen.

Na een kwartier werd de training stilgelegd, omdat Lando Norris een piepschuimen bord aan gort had gereden bij de eerste bocht. Kort daarvoor had McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo net over de boordradio gemeld dat het bord was los komen te hangen en gevaarlijk aan het hek bungelde. De coureurs van Ferrari hadden op dat moment nog altijd niet gereden, in afwachting van omstandigheden die representatiever zijn voor de kwalificatie en race.

De training was bijna halverwege toen de training weer verder ging. Voor Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. was dit het moment om aan het werk te gaan. Terwijl zij aan hun eerste run op de harde band bezig waren, ging Verstappen al rond op de zachte band. De Nederlander ging bij zijn eerste poging paars in de eerste bocht, alvorens zijn ronde af te breken. Zijn volgende poging leverde ook geen snellere tijd op, doordat hij bij de achtste bocht rechtdoor was gegaan. “Is de wind toegenomen?”, vroeg Verstappen aan zijn team. “Het is heel lastig.” Charles Leclerc ging intussen op de harde band naar de tweede tijd door een 1.31.470 te noteren. Pierre Gasly reed kort daarop op soft een 1.31.317, waarmee hij de winnaar van de eerste race naar de tweede plek verwees.

Nadat het even wat rustiger was op de baan, druppelden de coureurs met nog een kwartier te gaan terug op het circuit. Verstappen strekte de benen op een gebruikt setje zachte banden. De regerend kampioen ging niet meer voor een snelle tijd, maar stond met zijn eerdere tijd op de harde compound nog altijd op P1. Leclerc deed tijdens de laatste minuten van de sessie nog een run op de soft. Met een 1.31.192 nam hij eerst weer plaats op P2. Nadat de Monegask naar P3 was gezakt door een 1.31.084 van Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas, zette de Ferrari-coureur kort voor sluit nog een 1.30.772 neer, waarmee hij Verstappen van de eerste plek stootte. Met zijn tijd op de soft was hij echter maar een tiende sneller dan de Nederlander eerder op de hard band was gegaan.

Achter Leclerc en Verstappen was Bottas goed voor de derde tijd, terwijl Carlos Sainz en Pierre Gasly het weekend met de vierde en vijfde tijd begonnen. Yuki Tsunoda zat er de hele sessie goed bij en was uiteindelijk zesde, Sergio Perez besloot de eerste actie van het weekend op P7. Lewis Hamilton en George Russell bleven steken op P9 en P15. Magnussen keerde na zijn probleem aan het begin van de training niet terug op de baan.

De twee vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië