F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Het ging vrijdag na afloop van de trainingen vooral over de explosie bij een installatie van oliemaatschappij Aramco op zo'n twintig kilometer van het circuit, maar er werd wel gewoon twee keer een uur gereden door de Formule 1-coureurs. In beide trainingen werd de snelste tijd geklokt door Charles Leclerc, maar een vlekkeloze vrijdag beleefde hij niet. De Ferrari-coureur raakte halverwege VT2 de muur en reed daardoor geen long runs, zoals teamgenoot Carlos Sainz Jr. die ook moest missen na een touché met de muur. Kunnen de Ferrari-coureurs de foutjes eruit slijpen en dezelfde snelheid blijven tonen?

Na de vrijdagse actie vond Max Verstappen zijn naam terug op de tweede plaats. De Red Bull Racing-coureur slaagde er wel in om zijn auto uit de muur te houden en kan bovendien aandragen dat hij zijn snelste tijd in de avondtraining op de mediums reed, daar waar Leclerc er een setje softs voor nodig had. Na de uitvalbeurt in Bahrein is de Nederlander gebrand op een goed resultaat in Saudi-Arabië, maar kan hij in de derde training dat kleine beetje tijd vinden om hem richting de pole te helpen? En lukt het Sergio Perez opnieuw om relatief in de buurt van zijn Red Bull-teamgenoot te blijven?

Iets verder naar achteren kende Mercedes een heel behoorlijke dag, al lijken de problemen met porpoising nog altijd zeer aanwezig te zijn. Het gat met de Ferrari's en Red Bull leek echter niet zo groot. Tegelijkertijd kende Haas - en in het bijzonder Kevin Magnussen - een dramatische eerste dag in Jeddah. De Deen reed door hydraulische problemen slechts twee ronden in de eerste oefensessie, waarna hij in de tweede training opnieuw problemen tegenkwam en bleef steken op dertien ronden. Hij heeft een goede derde vrije training nodig om zich nog enigszins te kunnen voorbereiden op de kwalificatie en race, maar dan moet de betrouwbaarheid wel meewerken.

Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië moet er meer duidelijkheid komen over deze bovenstaande zaken. Om 15.00 uur Nederlandse tijd beginnen de coureurs aan het laatste uurtje waarin dingen onderzocht en verbeterd kunnen worden. Wie gaat met het meeste vertrouwen naar de kwalificatie? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.