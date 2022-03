F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De aandacht in Jeddah ging vrijdagavond en zaterdagochtend vooral uit naar de gebeurtenissen bij een oliedepot van Aramco, op zo'n twintig kilometer afstand van het circuit waar dit weekend geracet wordt. Na lang en uitvoerig overleg met onder meer lokale autoriteiten, F1, FIA, de teams en de coureurs is echter besloten dat de activiteiten op het Jeddah Corniche Circuit gewoon doorgaan. Zodoende begonnen om 15.00 uur Nederlandse tijd twintig coureurs aan de derde en afsluitende vrije training.

Lang had Max Verstappen de snelste tijd in handen op het razendsnelle stratencircuit in Saudi-Arabië, maar hij moest de eerste plek uiteindelijk toch laten aan Charles Leclerc. De Ferrari-coureur ging na het vallen van de vlag 0.033 seconde onder de tijd van de regerend wereldkampioen, die echter meer in het vat heeft zitten. Verstappen was na twee sectoren al vier tienden sneller dan zijn eigen tijd, toen hij in bocht 22 een foutje maakte en zijn ronde afbrak. Het belooft echter veel goeds voor de strijd om de pole-position, nadat Leclerc de drie vrije trainingen allemaal op P1 afsloot.

Achter de Ferrari's en Red Bulls noteerde Valtteri Bottas knap de vijfde tijd in de derde training en daarmee troefde hij alle coureurs met een Mercedes-krachtbron af. Zijn teamgenoot vorig jaar bij Mercedes, Lewis Hamilton, kwam niet verder dan de elfde tijd en was daarmee de snelste coureur met een Duitse power unit. De overige zeven Mercedes-motoren waren op de posities veertien tot en met twintig terug te vinden. Voor de fabrikant is het te hopen dat zij nog het een en ander achter de hand hebben in de kwalificatie, anders dreigt de zaterdag uit te lopen op een deceptie.

Wie gaat er aan de haal met de pole-position voor de GP van Saudi-Arabië? En kan Mercedes na de moeizame oefensessies nog terugslaan? De antwoorden op die vragen worden vanaf 18.00 uur gegeven tijdens de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit, die via het onderstaande liveblog te volgen is.