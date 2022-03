Binotto: Coureurs nog steeds bezorgd over situatie in Jeddah

Op vrijdag werd de Formule 1 opgeschrikt door een raketaanval op een oliedepot op nog geen twintig kilometer van het Jeddah Corniche Circuit, waar dit weekend voor de tweede maal een Grand Prix van Saudi-Arabië wordt gehouden. De Formule 1-organisatie maakte later kenbaar dat het evenement zou worden voortgezet, nadat de Saudische autoriteiten garanties zouden hebben verstrekt over de veiligheid. Op vrijdagavond bleken de coureurs er echter niet gerust op. Urenlang waren zij met in elkaar in overleg.

“Ze waren zeker bezorgd, maar na de gebeurtenissen die gisteren hebben plaatsgevonden, maakten we ons allemaal zorgen”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto over hoe de coureurs zich voorafgaand aan de urenlange meeting voelden. “Dit zijn immers geen dingen die zich normaal zo dicht bij een circuit afspelen. Maar als er zorgen zijn, moeten er vervolgens gesprekken plaatsvinden. We hebben als team garanties van de Formule 1, de Saudische overheid en de veiligheidsdiensten dat alles veilig en onder controle is. Dat moest daarna ook aan de rijders worden uitgelegd. Ze moesten weten hoe de situatie was en begrijpen dat veilig zijn. We hebben lange gesprekken gehad. Ik denk dat ze begrepen dat het belangrijk was om hier te blijven en door te gaan met het weekend. Het land verlaten was in mijn ogen niet juist geweest.”

Uiteindelijk stemden zij in om dit weekend te gaan rijden, maar dat betekent nog niet dat de zorgen volledig zijn weggenomen. “Ik geloof niet dat wij gezegd hebben dat ze honderd procent blij zijn en er volledig rustig onder zijn”, antwoordt Binotto op de vraag of zijn rijders volkomen tevreden zijn met de garanties die zijn gegeven en volledig achter het besluit staan om dit weekend te racen. “Ik denk dat ze nog steeds wel bezorgd zijn, maar ze hebben kennisgenomen van de garanties die ons zijn gegeven en begrijpen dat het belangrijk is om hier te blijven en te racen. Het is echter belangrijk geweest dat we die meetings hebben gehad en dat zij hun mening hebben kunnen laten horen, want zij zijn de sterren van de sport. Het is belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Het waren positieve meetings en de uitkomst was de juiste.”