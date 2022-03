Leclerc nipt voor Verstappen in derde F1-training, problemen bij Mercedes

Nadat Formule 1-coureurs vrijdagnacht tot in de late uurtjes hadden vergaderd over de veiligheid en het al dan niet doorgaan van de race in Saudi-Arabië, gaven zaterdagmiddag alle coureurs toch weer acte de présence. Signalen vanuit de paddock zijn dat niet alle coureurs er even gerust op zijn, al zijn ze na vier uur omgepraat door de Formule 1-kopstukken, de FIA en voor een deel de teambazen. Verder is de garantie afgegeven dat het circuit - onder meer door afweergeschut - veilig zou zijn.

Het geheel heeft ertoe geleid dat het licht aan het eind van de pitstraat 'gewoon' op groen is gesprongen om 17.00 uur lokale tijd voor de afsluitende training. Doordat die training bij daglicht en hogere temperaturen is verreden, waren de omstandigheden niet vergelijkbaar met wat de rijders tijdens de kwalificatie en de race kunnen verwachten. Het verklaart waarom veel coureurs zich in de openingsfase koest hielden, al moet gezegd dat Max Verstappen daar sowieso traditie van maakt.

Ferrari opent het bal na kleine mispeer op vrijdag

Ferrari was er als enige van de topteams wel vroeg bij en dat valt te begrijpen. De Scuderia zag vrijdag een lange run op softs in duigen vallen toen Charles Leclerc de muur in bocht 4 raakte. Die data viel vandaag niet direct in te halen, al was Ferrari wel meteen op de rode band present. Leclerc kwam bij zijn eerste poging tot 1.31.052, waarna Carlos Sainz welgeteld vier honderdsten sneller rondging. Het merk uit Maranello had veel brandstof aan boord en dus konden beide heren nog een extra poging wagen. Ditmaal toonde Leclerc zich de rappere en wel door 1.30.139 te noteren.

De Monegask benaderde daarmee zijn eigen tijd uit de tweede training, al bleef het wachten op het antwoord van de concurrentie. Doordat Mercedes nog steeds over de baan stuiterde en ook vermogen tekortkwam, moest dat antwoord niet van de renstal van Toto Wolff komen, maar logischerwijs wel van Red Bull Racing. Sergio Perez moest bij zijn eerste aanzet nog ruim zes tienden toegeven en onder meer de sterke Valtteri Bottas voor laten gaan, maar sprong met zijn tweede ronde naar P2.

Leclerc in extremis naar P1, meer in het vat bij Verstappen

Het is tot dusver een trend in Jeddah: de tweede vliegende ronde is doorgaans sneller dan de eerste, hetgeen volgens coureurs samenhangt met het opwarmen van de banden. Het verklaart ook meteen waarom Verstappen voor twee opwarmronden koos en nadien een vierde tijd klokte. Dat zou niet veel later echter P6 worden dankzij het sterke zusterteam. AlphaTauri is dit hele weekend al goed voor de dag gekomen en daar is zaterdagmiddag weinig aan veranderd. Zo posteerde Pierre Gasly zich kortstondig als tweede op slechts 0.009 van Leclerc en sloot Yuki Tsunoda keurig als vijfde aan. Nadien kreeg de Fransman overigens wel een probleem met de aandrijving van zijn AT03.

De tweede ronde van Verstappen moest toen nog komen en het genoemde patroon bleek ook bij hem te kloppen: de tweede ronde op softs was aanmerkelijk sneller dan de eerste. Sterker nog: Verstappen zou met 1.29.768 als eerste coureur onder anderhalve minuut duiken. Het bracht hem logischerwijs P1 en terloops een voorsprong van bijna vier tienden op de snelste Ferrari.

Mercedes weer behoorlijk in de problemen

In de slotfase liet de Limburger zien dat er nog veel meer in de RB18 moet zitten. Verstappen zat bijna vier tienden onder zijn eigen tijd, totdat hij in bocht 22 naast de baan belandde en van het gas moest. Het heeft hem in de ultieme slotfase P1 nog gekost, al is dat in deze laatste training eigenlijk van ondergeschikt belang. Leclerc dook in extremis onder Verstappens tijd, door welgeteld 0.033 van een seconde rapper te gaan. Het brengt Ferrari vooralsnog P1, al weet de Scuderia ook dat Verstappen tot bocht 22 beduidend sneller op pad was.

Achter de Nederlander bezet teammaat Sergio Perez de derde plek. De Mexicaan zorgde er ook meteen voor dat de top-drie binnen een tiende van elkaar zat. Sainz en Bottas tekenden voor de posities vier en vijf. De beste Mercedes is met Lewis Hamilton slechts op P11 te vinden, George Russell bleef steken op de veertiende stek. Onder de Williams-promovendus zijn alleen nog maar Mercedes-aangedreven auto's te vinden. Het betekent dat Mercedes-motoren de onderste zeven (!) plekken bezetten. In de top-tien is geen enkele Mercedes-motor te vinden.

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië