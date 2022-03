F1 bevestigt doorgaan GP Saudi-Arabië: “Veiligheid gegarandeerd”

Vrijdag, aan het einde van de eerste vrije training, vond op minder dan twintig kilometer van het Jeddah Corniche Circuit een forse explosie plaats. Dit bleek een drone-aanval van Houthi-rebellen op een Aramco-locatie te zijn. De Formule 1 liet desondanks vrijdagavond al weten dat de Grand Prix van Saudi-Arabië wel plaatsvindt, al maakten de coureurs zich daarna nog wel zorgen over de veiligheid. Zij hadden tot laat crisisoverleg, waarin alsnog werd besloten om dit weekend te racen. Dat bevestigen de Formule 1 en FIA zaterdagochtend in een gezamenlijk statement.

“De Formule 1 en FIA kunnen bevestigen dat na discussie met alle teams en coureurs de Grand Prix van Saudi-Arabië doorgaat zoals gepland”, klinkt het. Na de aanslag is er uitgebreid gesproken met onder meer de Saudische autoriteiten. “Zij hebben volledige en uitgebreide garanties gegeven dat het evenement veilig is. Met alle belanghebbenden is afgesproken om gedurende het evenement en voor de toekomst duidelijk en openlijk de dialoog te blijven voeren.”

GPDA spreekt van stressvolle dag

“Het was een moeilijke dag voor de Formule 1 en een stressvolle dag voor ons als coureurs”, zo is te lezen in een statement dat rijdersvakbond GPDA heeft gepubliceerd na het crisisberaad van de rijders. “Als je nog nooit met een F1-auto over dit snelle en uitdagende circuit hebt gereden is het misschien moeilijk te bevatten, maar als je de rook van de gebeurtenis ziet, dan is het als coureur lastig om volledig gefocust te blijven en om de natuurlijke menselijke zorgen uit te schakelen.”

Daarom hebben de coureurs uitgebreid overleg gevoerd. “Daarin werden veel verschillende meningen gedeeld, waarover is gediscussieerd. Na niet alleen geluisterd te hebben naar de Formule 1-kopstukken, maar ook naar de Saudische autoriteiten, die hebben uitgelegd hoe de veiligheidsmaatregelen tot het maximum zijn opgeschaald, was de uitkomst dat we op zaterdag gaan trainen en kwalificeren en op zondag gaan racen”, vervolgt de GPDA. “We hopen dat de 2022-editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië wordt onthouden als een mooie race, in plaats van om de gebeurtenis op vrijdag.”

