F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de race

Het razendsnelle, maar nauwe stratencircuit was zaterdagavond decor voor een spectaculaire kwalificatie. Niet alleen snelde Red Bull-coureur Sergio Perez naar zijn eerste pole-position in de Formule 1, maar ook crashte Mick Schumacher hard de muur in en werd vervolgens per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Na een aantal check werd de Duitse Haas-coureur gelukkig fit verklaard, starten doet hij echter niet. De Amerikaanse formatie heeft uit voorzorg besloten de auto niet op te bouwen en Schumacher meer rust te gunnen. Hem zien we in Melbourne terug, zodoende nemen negentien coureurs deel aan de GP van Saudi-Arabië.

Charles Leclerc stuurde zijn Ferrari naar een tweede tijd en was na afloop verbaasd over de rappe tijd van Perez. De Monegask deelde al het gehele weekend de lakens uit, maar kwam in de kwalificatie uiteindelijk 0,025 seconde tekort op de Mexicaanse Red Bull-coureur. Teamgenoot Carlos Sainz maakte ook een goede kans op zijn eerste pole, maar schoof terug naar de derde startplek. Hij bleef echter wel zijn oude ploegmaat Max Verstappen voor. De Nederlander was zichtbaar ontevreden na afloop van de kwalificatie en start de race op de vierde positie. Het belooft een spannende strijd te worden in de voorhoede. Wie heeft zijn strategie het best op orde? En welke coureur mag uiteindelijk de grootste bokaal in ontvangst nemen?

Het antwoord op deze vragen wordt zondagavond vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd gegeven, want dan wordt de Grand Prix van Saudi-Arabië op gang gebracht met het doven van de startlichten. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van Formule 1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie!