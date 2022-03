Voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein legden de nieuwe FIA-wedstrijdleider Niels Wittich en zijn collega Eduardo Freitas de basisregels uit die zij gaan toepassen. Het duo maakte duidelijk dat de baan eindigt bij de witte lijnen, en dat coureurs die aan de buitenkant zitten bij een inhaalactie ruimte moeten krijgen van de rijder aan de binnenkant. Ook het radiocontact tussen de wedstrijdleiding en de teams wordt aanzienlijk beperkt.

Een specifiek voorbeeld dat Wittich gaf, was dat de wedstrijdleider de teams niet langer vertelt dat hun rijder een plek terug moet geven als er in zijn ogen sprake is van ‘leaving the track and gaining an advantage’. In het verleden gebeurde dat regelmatig. Een dergelijke melding was slechts een advies, aangezien de definitieve beslissing over een eventuele straf altijd genomen wordt door de stewards. Als voormalig wedstrijdleiders Michael Masi en Charlie Whiting zich lieten horen, dan was een straf zo goed als onvermijdelijk. De teams gaven hun coureur over het algemeen in alle gevallen de opdracht om de plaats terug te geven. De discussie duurde soms enkele ronden, wat de situatie er niet duidelijker en gemakkelijker op maakte. Wanneer de plek niet teruggeven werd, volgde een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt op de licentie.

Nieuwe F1-richtlijn voor inhaalacties

De nieuwe richtlijn is heel eenvoudig. De wedstrijdleider neemt geen contact meer op met het team en mengt zich niet in de discussie. Het is aan de rijder om te bepalen of hij fout zat en of hij de positie terug moet geven. Dat moet bovendien binnen een ronde van de overtreding gebeuren. Zo niet, dan gaan de stewards de kwestie onderzoeken en is een straf aannemelijk.

In veel gevallen weten de coureurs zelf dondersgoed of een inhaalactie wel of niet door de beugel kon. Er zullen ongetwijfeld grensgevallen zijn, waarna een discussie met het team zal volgen. Zij hebben immers meer beeldmateriaal beschikbaar. Toch zal ook dan de beslissing binnen een ronde genomen worden, dus de tijd dringt.

Mochten team en rijder besluiten om de positie niet terug te geven, dan kan de teammanager of sportief directeur contact opnemen met de wedstrijdleiding om aan de FIA-afgevaardigde - die de berichten doorspeelt aan Wittich of Freitas - uit te leggen waarom die keuze gemaakt is. Of die argumentatie vervolgens wordt doorgespeeld aan de stewards is weer een andere vraag...

Tijdwinst kan ook behaald worden door een bocht af te snijden zonder iemand daadwerkelijk in te halen. Ook in die gevallen moet de coureur zelf beoordelen of hij even van zijn gas gaat.

Coureurs verdeeld over nieuwe aanpak

De nieuwe richtlijnen brengen de teams en coureurs in een lastig parket. In veel gevallen zal het duidelijk zijn wat er moet gebeuren. Maar als je strijdt om punten, een podium, een zege of zelfs een wereldtitel is het uitermate lastig om vrijwillig een positie af te staan zonder dat je zeker weet of de stewards een straf zouden uitdelen. “Ik denk dat dit de juiste aanpak is, want dit is het echte racen”, zegt Ferrari-coureur Carlos Sainz wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de nieuwe werkwijze. “Je moet direct handelen. Je kunt niet drie of vier ronden wachten voordat je een positie terug moet geven. Daarom is er een reglement. Dat moet super duidelijk zijn en toegepast worden op het moment dat het nodig is. Je moet de plek teruggeven en daarna maar verder zien.”

Max Verstappen was eenzelfde mening toegedaan. "Ik denk dat in Bahrein vrij duidelijk was wat we wel en niet mochten doen", reageert de regerend wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com. "Natuurlijk is het op elke baan een tikkeltje anders, dus we zullen hier opnieuw gesprekken moeten voeren en daar vervolgens samen mee moeten werken. Maar in Bahrein was het redelijk rechttoe en rechtaan. En dat is wat we allemaal willen, toch? We willen vooral duidelijkheid."

Collega’s zouden daarentegen graag zien dat de wedstrijdleiding in bepaalde situaties toch een advies uitbrengt, bijvoorbeeld wanneer beide rijders buiten de baan gaan en de achterste als eerste weer op het asfalt terugkeert. “We hebben tijdens het eerste raceweekend deze discussie gevoerd met Niels”, legt Charles Leclerc uit. “In sommige gevallen is het heel duidelijk wat een rijder moet doen. Maar er zijn ook situaties waarin het minder helder is. Kijk naar mijn start vorig jaar in Mexico. Dat was een goed voorbeeld van een rommelige situatie. Je wint een positie, maar je weet niet goed wat je moet doen. Ik hoop dat we in dergelijke situaties nog steeds hulp krijgen van de wedstrijdleider. Dat is belangrijk, zeker in lastige gevallen.”

Kevin Magnussen deelt die mening: “Ik denk dat ze de rijders nog steeds op de hoogte brengen wanneer ze een positie terug moeten geven. Ze verwachten meer van de rijders als je voordeel behaald hebt. Maar er zijn gevallen waarbij de ene rijder van mening is dat hij buiten de baan gedwongen werd, en de ander vindt dat hij de bocht had. Er zullen dus wel wat discussies volgen.”

Grote hoeveelheid straffen in Saudi-Arabië?

Hoe het in de praktijk gaat uitpakken, blijft afwachten. We moeten niet vergeten dat de positie binnen een ronde teruggegeven moet worden. Het is dus een flinke gok voor een team om te wachten op een bericht van de wedstrijdleiding, of om de vraag te stellen of de plaats teruggeven moet worden. Het Jeddah Corniche Circuit - en met name de eerste bochtencombinatie - zorgde vorig jaar voor heel wat spektakel. Masi had zijn handen vol aan de incidenten en de rijders die buiten de lijntjes kleurden. Dit jaar moeten de coureurs het zelf oplossen. En dat kan wel eens resulteren in een grote hoeveelheid tijdstraffen…