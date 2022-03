Nieuwe motor voor Gasly, Red Bull wisselt componenten bij Perez

Op het Bahrain International Circuit wist slechts één van de vier Honda-aangedreven auto's de finish te halen. Formeel gaan die krachtbronnen door het leven als Red Bull Powertrains-exemplaren, al komen de motoren nog altijd uit Japan. Max Verstappen en Sergio Perez moesten forfait geven door een vacuüm in de tank, terwijl Pierre Gasly werd geveld door een elektronisch probleem.

Dat laatste heeft ertoe geleid dat AlphaTauri voor de tweede race van het jaar een compleet nieuwe motor heeft gestoken. Uit FIA-documenten voor de Saudische GP blijkt dat AlphaTauri alle componenten heeft vervangen in de auto met startnummer 10. Omdat coureurs van de meeste componenten - zoals de interne verbrandingsmotor, MGU-H en MGU-K - slechts drie exemplaren mogen gebruiken zonder een gridstraf te incasseren, komt deze wissel al bijzonder vroeg.

Of AlphaTauri nog wel enkele componenten in de pool kan behouden voor later gebruik, is door het team niet bekendgemaakt. Alpine heeft dat voor de krachtbron van Fernando Alonso wel gedaan. Op de batterij en de control electronics na heeft de tweevoudig wereldkampioen ook allemaal nieuwe componenten gekregen. Dat betekent echter nog niet dat de eerste motor volledig is afgeschreven. Zo laat Alpine weten dat onder meer de interne verbrandingsmotor wordt teruggestuurd naar Viry voor verder onderzoek, waarna die nog wel meerdere races in de pool moet meedraaien.

Bij Red Bull Racing is er niets veranderd aan de motor van Verstappen na zijn DNF in Bahrein. Wel is de krachtbron van Perez deels onder handen genomen. De Mexicaan viel één ronde voor het einde stil door een vergelijkbaar probleem met dat van Verstappen. Het kostte hem zoals bekend een podiumklassering. Op het Jeddah Corniche Circuit kan Perez rekenen op een nieuwe turbo en op een nieuwe MGU-H. Van beide onderdelen mag een coureur er ongestraft drie gebruiken, bij het vierde exemplaar volgt een gridstraf. De nieuwe componenten zijn overigens van dezelfde specificatie als die in Bahrein. Voor het grootste deel van de krachtbron is de doorontwikkeling na 1 maart aan banden gelegd. De zogenaamde engine freeze is tot en met 2025 van kracht.