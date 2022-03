Voor de tweede editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië werd de baanafzetting op verschillende plekken tot wel anderhalve meter achteruitgezet. Dit was bedoeld om coureurs meer zicht te geven op het bloedsnelle circuit. FIA-wedstrijdleider Niels Wittich heeft eveneens onthuld dat de laatste bocht iets breder is gemaakt waardoor coureurs meer speelruimte hebben.

De aanpassingen zijn gedaan na kritiek van onder meer Mercedes-coureur en GPDA-directeur George Russell. Hij verklaarde in december tegenover Motorsport.com dat het circuit “veel ontbeerde op het gebied van veiligheid en ook in het perspectief van races te wensen overliet”. De Ferrari-coureurs waren donderdag niet bepaald laaiend enthousiast over de aanpassingen. Volgens Carlos Sainz een bewijs dat de werkrelatie tussen de coureurs en de FIA nog altijd verbeterd moet worden.

“Ik had het er al met Charles over, ze hebben de muren een beetje verplaatst”, zegt Sainz. “Maar de ideale lijn loopt nog steeds vlak langs de muur. Het betekent dat het zicht voor ons niet beter wordt, het laat vooral ook zien dat we beter moeten samenwerken met de FIA. We hadden verwacht dat er een grotere stap in de juiste richting gezet zou worden, wat mij betreft is het nu niet veel beter. Het is marginaal, een klein beetje beter, het zijn de kleinste aanpassingen ooit.”

“Aan het meest kritieke punt is niets gedaan”

Na de aanpassingen kondigde CEO Martin Whitaker van de Saudi Motorsport Company aan dat het circuit mogelijk nóg sneller is geworden dan de 251 kilometer per uur gemiddeld die vorig jaar gehaald werd. Ook Charles Leclerc is niet overtuigd. “Het is een stap, maar het is niet genoeg. Zeker de laatste sector van de baan. Het eerste deel van bocht 4 tot en met bocht 12 is amper aangepast, dat was volgens mij het meest kritieke punt.”

Leclerc, vorige week nog winnaar in Bahrein, denkt niet dat de race wezenlijk anders zal zijn dan de chaotische wedstrijd die er in december afgewerkt werd. “Ik weet niet of het een significant andere situatie is. Het kan natuurlijk per jaar verschillen, maar het hangt zeker af van de races. Ik zie echter niet in hoe de veranderingen een groot verschil maken ten opzichte van het scenario dat we vorig jaar hadden.”