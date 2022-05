F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De eerste vier Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2022 draaiden uit op een tweestrijd tussen Ferrari en Red Bull Racing. Zij verdeelden de overwinningen en lijken ook tijdens de vijfde ronde van het kampioenschap een rol van betekenis te spelen. Charles Leclerc was in VT1 de snelste man, maar zag Max Verstappen en Sergio Perez tot op twee tienden naderen. Zij reden hun tijden allemaal op softs, terwijl nummer zes Carlos Sainz slechts vier tienden toegaf op een oude set mediums. De verschillen lijken dus bijzonder klein, maar weet een van beide teams een voorsprong te nemen tijdens de tweede oefensessie?

Daarnaast liet ook Mercedes zich goed van voren zien in de eerste training op het Miami International Autodrome. In de openingsfase van het seizoen liep het niet zoals gehoopt bij het Duitse fabrieksteam, dat kampte met extreme porpoising en daardoor compromissen moest sluiten in de afstelling. In Miami zijn er nieuwe onderdelen die op dat vlak een stap in de goede richting lijken te zijn en in de snelheid lijkt dat terug te zien. Zo sloot George Russell VT1 af met de tweede tijd, op minder dan een tiende van Leclerc. Heeft Mercedes het lek dan eindelijk boven?

Na een sterk optreden in Imola leek McLaren in de eerste training in Miami meer moeite te hebben. Daniel Ricciardo en Lando Norris kwamen niet verder dan de posities 10 en 11, wat onder meer te danken was aan het sterke optreden van Alexander Albon. De Williams-coureur klokte knap de zevende tijd, terwijl teamgenoot Nicholas Latifi de langzaamste van allemaal was. Kan Albon ook in de tweede training verrassen met een snelle tijd? Of weet McLaren zich te herstellen en in VT2 wel met beide auto's in de top-tien te eindigen?

Op deze vragen gaan de teams en coureurs vanaf 23.30 uur Nederlandse tijd een antwoord geven tijdens de tweede training voor de Grand Prix van Miami. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede training.