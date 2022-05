FIA na opheldering: Ferrari heeft niet illegaal andere vloer getest

Na de Grand Prix van Emilia-Romagna bleven vier teams op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari om de prototype-banden van Pirelli voor 2023 te testen. Ferrari was één van die formaties en kwam woensdag in actie op de fraaie baan. Foto's van Motorsport.com, gemaakt op die testdag, hebben wenkbrauwen in de paddock doen fronsen. Op de bolide van Carlos Sainz was namelijk een andere vloerspecificatie te zien dan dat in Imola werd gebruikt. Daar komt bij dat Ferrari experimenteerde met metalen plaatjes - ook wel skates genoemd - die eerder bij Red Bull Racing al zichtbaar waren.

"Auto's die deelnemen aan deze bandentests mogen alleen onderdelen bevatten die in minstens één race of test van het lopende seizoen zijn gebruikt. De auto's moeten volledig voldoen aan het technische reglement", valt in de regels te lezen. "Er worden geen testonderdelen, andere componenten of wijzigingen aan de afstelling toegestaan, die deelnemers informatie verschaffen die geen verband houdt met de bandentest." Juist deze woorden hebben voor vraagtekens gezorgd bij de concurrentie: want als Ferrari dingen heeft getest om porpoising tegen te gaan, gaat dat toch wél verder dan sec het testen van de banden?

De FIA heeft de bedenkingen van rivalen tot zich genomen en Ferrari in Miami om opheldering gevraagd. Alhoewel er geen formeel statement naar buiten komt, is de FIA wel tevreden met de gekregen uitleg. De zaak is gesloten en krijgt geen staartje voor Ferrari. De vragen gingen overigens vooral over de vloer die Sainz in de middaguren gebruikte. Die vloer week af van waar Charles Leclerc mee reed en dus van de Imola-specificatie, al heeft Ferrari dat prima kunnen verklaren.

Volgens de Scuderia was er in de ochtendsessie schade aan de vloer ontstaan, waardoor die moest worden vervangen. Dit zou zijn gebeurd door een oudere vloerspecificatie die al eerder in het seizoen is gebruikt, op het eerste oog in Bahrein. Doordat ook die vloer tijdens minimaal één sessie in het lopende seizoen is gebruikt, heeft Ferrari zich aan de regels gehouden en is de FIA tevreden.

Opmerkelijk genoeg wordt er met geen woord gerept over de kleine metalen skates, die Ferrari ogenschijnlijk wel heeft getest om porpoising beter onder controle te krijgen.

