Andretti hoopvol over F1-deelname na gesprek met FIA in Miami

Michael Andretti heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij ambities in de koningsklasse heeft. In eerste instantie wenste hij Sauber over te nemen, maar toen dat niet doorging, werden de bakens verzet. Andretti Autosport wil met een eigen team de Formule 1 betreden en heeft daar een formele aanvraag voor ingediend bij de FIA. De entry fee van tweehonderd miljoen dollar hoeft geen probleem te vormen en met Colton Herta heeft hij ook al één van zijn coureurs op het oog. Tel daarbij op dat er wordt gesproken met Renault over motorleveranties en de plannen krijgen al vorm.

De cruciale toestemming vanuit de FIA ontbreekt echter nog en laat in de ogen van Andretti (te) lang op zich wachten. Hij heeft meermaals aangegeven dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen om 2024 te kunnen halen. De FIA lijkt op haar beurt niet meteen aanstalten te maken, al is het in Miami wel tot een gesprek tussen Andretti en FIA-president Mohammed Ben Sulayem gekomen. "Hij steunt onze plannen, maar er moet een heel proces worden doorlopen", laat Andretti in de paddock van het Miami International Autodrome aan onder meer Motorsport.com weten.

Investeren in personeel en fabriek in Indianapolis

"Ik wil er nu niet al te veel over zeggen, maar het gesprek is positief geweest." Andretti doet verder uit de doeken dat hij alvast investeert in het Formule 1-team. Zo zijn er plannen gesmeed voor een fabriek in Indianapolis en moet de bouw idealiter in augustus beginnen. "We geven nu al geld uit om de bal aan het rollen te krijgen, met het idee dat we hopelijk groen licht krijgen. Daarmee nemen we een bepaald risico, maar wij denken dat het dit risico waard is. We nemen nu ook alvast mensen aan." Naast de fabriek in Indianapolis wil Andretti ook een uitvalsbasis in Engeland hebben.

De plannen van Andretti zijn niet onverdeeld positief ontvangen in de paddock. Zo heeft Toto Wolff laten weten dat iedere nieuwkomer zijn meerwaarde moet aantonen en noemde Guenther Steiner tien teams een goed aantal. Andretti is het logischerwijs niet met beide heren eens: "Tien teams is helemaal geen goed aantal. Volgens mij komt er in 2025 een nieuw Concorde Agreement. Red Bull bezit nu twee teams en als zij besluiten om te vertrekken, dan heb je nog maar zestien auto's over. Je kunt in mijn optiek niet racen met zestien auto's, maar met achttien auto's zou het wel kunnen. Een extra team geeft dus alleen maar meer marge", zo besluit Andretti.