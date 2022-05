Leclerc snelste in eerste training GP van Miami, Verstappen P3

De Formule 1 racet dit weekend voor het eerst op de Miami International Autodrome en de pitstraat stroomde dan ook meteen leeg toen het licht op groen werd gezet voor de eerste vrije training. Voor de rijders was het op de eerste plaats zaak om de nieuwe baan te leren kennen en ondertussen naar een goede afstelling te zoeken voor het circuit, dat een sector met snelle bochten en twee lange rechte stukken bevat, maar ook een uiterst bochtig gedeelte, waar de baan behoorlijk smal is. Het weer in Miami vormde een extra complicerende factor. Met 33 graden is het erg warm in Miami, de temperatuur van de baan kwam bij aanvang van de training zelfs boven de 50 graden uit.

Er werd dus volop gereden aan het begin van de oefensessie. Max Verstappen had al vroeg in de training een touché met de muur bij de zestiende bocht, maar de regerend wereldkampioen kon zonder problemen verder. Charles Leclerc had eveneens een momentje. De klassementsleider ging in de rondte bij de eerste bocht. Verstappen, onderweg op de soft band, en Leclerc, rijdend op de medium compound, brachten ondertussen ook om en om nieuwe snelste tijden op de klokken. Nadat Verstappen de pits had opgezocht, waren het Leclerc en Sainz die stuivertje wisselden op de eerste stek in de tijdentabel. Het was laatstgenoemde die halverwege bovenaan stond met 1.32.433.

De eerste crash op het nieuwe circuit van Miami kwam na iets meer dan een half uur. Valtteri Bottas ging wijd bij de zevende bocht en verloor de achterkant van zijn Alfa Romeo, waarna hij met redelijk wat snelheid achterwaarts de kunststof blokken in gleed. De achterzijde van de auto liep daarbij behoorlijk wat schade op, tot grote ergernis van teambaas Frederic Vasseur: het Zwitserse team zit momenteel niet bepaald ruim in de reserve-onderdelen. Het incident van Bottas was goed voor een rode vlag.

Nadat de sessie was hervat, gingen verschillende rijders op nieuwe zachte banden naar buiten. Sainz was één van hen, maar belandde tijdens zijn eerste push lap in een spin en maakte een enorme schuiver, waar hij een lekke band aan overhield. De Spanjaard keerde zodoende onverrichter zake terug in de pits. Verstappen klom daarna naar de eerste stek met 1.31.350. Leclerc ging daar vervolgens onder met 1.31.098, wat de snelste tijd zou blijven.

Mercedes heeft upgrades meegenomen naar Miami en die lijken vooralsnog hun vruchten af te werpen. De auto van de regerend constructeurskampioenen lijkt een stuk minder last te hebben van porpoising en George Russell slaagde erin respectabele tijden te rijden. De Brit ging in de slotfase rond in 1.31.169, waarmee hij tussen Leclerc en Verstappen plaatsnam op P2.

Sergio Perez noteerde de vierde tijd, terwijl Pierre Gasly een prima begin van het weekend kende met de vijfde tijd. Sainz was met de tijd die hij voor zijn spin op de medium band had gereden, zesde. Alexander Albon imponeerde door zijn Williams naar de zevende tijd te sturen. Lewis Hamilton bleef steken op de achtste tijd. Kevin Magnussen klokte op bijna anderhalve seconde van Leclerc de negende tijd, op de voet gevolg door McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris. Mick Schumacher moest bijna vier seconden toegeven op de snelste tijd en was voorlaatste in VT1, Nicholas Latifi zat 4,5 seconden van de pace en eindigde zodoende onderaan.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Miami begint om 23.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Miami