F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Vrijdag raasden er voor het eerst Formule 1-auto's over het gloednieuwe Miami International Autodrome, waar de koningsklasse is neergestreken voor de vijfde race van het seizoen 2022. De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Miami verliepen verre van vlekkeloos voor Max Verstappen. In VT1 stond hij enige tijd in de pits voor aanpassingen aan zijn RB18 en reed hij slechts veertien ronden, in de tweede oefensessie kwam daar door een versnellingsbakwissel en een hydraulisch probleem slechts één ronde bij. Het heeft de regerend wereldkampioen op achterstand gezet dit weekend, maar weet hij in de derde vrije training terug te slaan?

Voor Mercedes was de vrijdag in Miami daarentegen juist een van de betere dagen van het seizoen tot nu toe. George Russell maakte een uitstekende indruk door in de eerste training tot de tweede tijd te komen, waarna hij in VT2 zelfs de snelste van allemaal was. Met teamgenoot Lewis Hamilton op de vierde positie in die sessie lijken de upgrades van het team voor de GP van Miami hun vruchten af te werpen, maar het is na de vrijdag nog te vroeg om conclusies te trekken. De grote vraag is dus of Mercedes deze vorm kan vasthouden op zaterdag, als met de kwalificatie het eerste belangrijke meetmoment plaatsvindt.

Qua snelheid lijken de verschillen aan het front echter klein te zijn, want in VT2 eindigden de snelste Mercedes, Ferrari en Red Bull binnen twee tienden van elkaar. Ook de strijd in de middenmoot belooft spannend te worden, want Alpine, McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo en Haas lijken weinig voor elkaar onder te doen. Wie weet zich het beste voor te bereiden op de kwalificatie, die om 22.00 uur Nederlandse tijd van start gaat?

Op deze vragen gaat vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd een antwoord komen, want dan springen de lichten op groen voor de start van de derde vrije training voor de GP van Miami. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.