Verstappen: "Extreem pijnlijke dag, we hebben nul data van mijn auto"

Doordat Formule 1-teams in Miami worden geconfronteerd met een nieuwe baan, is het optimaliseren van de trainingstijd cruciaal. Niet alle variabelen zijn in de simulator even goed na te bootsen - denk aan de gripniveaus - waardoor echte data goud waard is. Er was coureurs veel aan gelegen om zoveel mogelijk ronden te draaien, maar juist dat is Max Verstappen niet gelukt. In de eerste sessie bleef de teller steken op veertien stuks en later in de middag ging het nog minder.

Na een touché met de muur besloot Red Bull uit voorzorg de versnellingsbak te vervangen, maar toen dat eenmaal was gebeurd, bleek het nog niet goed. Verstappen reed naar buiten, kon amper sturen en zag vlammen uit de remmen rechtsachter komen. Lance Stroll wist de Nederlander in bocht 16 ternauwernood te ontwijken, waarna er voor Verstappen geen andere optie was dan de pits weer opzoeken. Het bleek einde verhaal op een vrijdag die met recht miserabel kan worden genoemd.

"Het was geen goede dag en dat is zeker op dit circuit extreem pijnlijk. Je wilt zoveel mogelijk buiten zijn, de baan leren kennen en ook de snelheid vinden, maar ik heb in principe slechts vier à vijf snelle ronden kunnen doen. Dat is absoluut niet wat je wilt", laat Verstappen na de tweede training achter de Red Bull-garage weten. Die sessie kwam zoals bekend tot een vroegtijdig einde voor de regerend wereldkampioen. "Ja, we hadden hydraulische problemen. Vanaf het moment dat ik naar buiten reed, kon ik al niet fatsoenlijk sturen. De remmen vlogen ook nog in de brand, dus ja, veel problemen."

Die problemen hebben belangrijke ronden gekost en dus is er werk aan de winkel. Verstappen weet dat de derde training extreem belangrijk wordt, al valt niet alles daarmee te repareren. "We proberen de achterstand natuurlijk goed te maken, maar dit is verre van ideaal. Andere coureurs hebben een beter idee van de baan en dat is het niet alleen. We hebben ook geen data van mijn auto, dus dit is extreem pijnlijk." Het leed kan nog een beetje worden verzacht door de rode vlaggen die ook andere formaties data hebben gekost. "Maar dat is geen excuus voor wat er vandaag bij ons gebeurde", reageert Verstappen. "Wij moeten naar onszelf kijken en wij hadden vandaag meer kunnen doen."