Bottas crasht in Miami en beschadigt uitlaat, turbo en motor

Met nog een kleine 25 minuten op de klok verscheen er plots een gele vlag in sector twee. Valtteri Bottas stond achterstevoren met de C42 in de Tecpro-barriers, in de bocht waar de neppe jachthaven is aangelegd. Na een inspectie bleek er veel schade te zijn. Dit hield in dat de Fin de complete tweede vrije training moest overslaan. "Het was dus een kostbare fout. Het enige dat we nu kunnen doen is de derde training maximaliseren", aldus Bottas, die daarmee ook een rode vlag veroorzaakte. "Er was schade aan de uitlaat, turbo en de krachtbron. Het was een onmogelijke taak om dit voor de start van de tweede sessie te vervangen." Ook bleek er schade aan de vloer te zijn, maar gelukkig reed Bottas met een oude specificatie. "Dus wat dat betreft zitten we goed voor zaterdag. Ik verwacht verder ook geen straffen."

Op de vraag of zijn crash heeft laten zien hoe lastig de nieuwe baan is, antwoordt hij. "Dat gold wel voor mij. Bij een 'groene' baan kan dit snel gebeuren. Als je de achterkant verliest buiten de racelijn, dan kun je deze onmogelijk opvangen", gaat hij verder. Zijn crash betekende dat teamgenoot Zhou Guanyu als enige kon werken aan de afstelling in de tweede training. Volgens Bottas is dat de Chinees goed gelukt. "Het voelde beter bij hem. Ik denk dat we de juiste richting zijn ingegaan."

En dat beaamt Zhou. De Alfa Romeo-coureur spreekt over een keurige vrijdag met uiteindelijk een achtste tijd. "Ik ben met name blij met de geboekte progressie tussen VT1 en VT2. Het is hier wel een uitdaging om te rijden, maar ik heb ervan genoten", aldus Zhou, die hard aan de bak moest vanwege de crash van Bottas. "Voor mij was het dus zaak om zoveel mogelijk rondjes te rijden in de tweede oefensessie en data te verzamelen. Wat dat betreft hebben we dat goed gedaan en ons zo sterk mogelijk voorbereid op de kwalificatie. Mijn doel voor zaterdag is niet veranderd: ik wil vooruit blijven gaan, Q2 halen en kijken waar ik eindig."