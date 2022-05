F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De Grand Prix van Miami staat dit jaar voor het eerst op de kalender van de Formule 1 en inmiddels staat de kwalificatie voor de vijfde race van het F1-seizoen 2022 voor de deur. Dat betekent dat de drie vrije trainingen achter de rug zijn. De gemene deler: iedere sessie moest stilgelegd worden vanwege een crash. Zo ging Esteban Ocon in de derde training hard van de baan. Inmiddels is duidelijk dat de Alpine-coureur niet deel kan nemen aan de kwalificatie. Fernando Alonso moet de eer dus alleen hooghouden voor de Franse renstal, kan hij net als in VT3 verrassen met een plekje in de top-vijf?

Vooraan nam Red Bull Racing de regie weer over, nadat George Russell in VT2 nog de snelste tijd had gereden. Sergio Perez was eerder vandaag de snelste, terwijl teamgenoot Max Verstappen zich herstelde van de moeilijke vrijdag en de derde tijd reed. De Nederlander kwam overigens nog met de schrik vrij in de slotfase van de training, toen hij zijn auto bij een spin ternauwernood uit de muur kon houden. Het is overigens absoluut geen uitgemaakte zaak dat Red Bull in Miami met de pole-position aan de haal gaat, want ook Ferrari lijkt er weer prima bij te staan. Charles Leclerc reed de tweede tijd in VT2 en reed die tijd op een set banden die al meer dan tien ronden achter de kiezen had.

De strijd om pole-position lijkt vooral tussen de vier auto's van Red Bull en Ferrari te gaan, terwijl Mercedes na de sterke vrijdag ver terugzakte in de derde oefensessie. Kan het Duitse fabrieksteam terugslaan in de kwalificatie en zich vooraan de middenmoot melden? Of kan het zelfs verrassen door zich in de strijd om pole-position te mengen?

Dat zijn vragen waarop het komende uur antwoord gegeven gaat worden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Ook komen we aan het einde te weten wie de race op het Miami International Autodrome vanaf de beste startpositie mag aanvangen. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.