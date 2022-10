F1 Mexico 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Om 20.00 uur Nederlandse tijd klonk het startschot voor de eerste training van de Mexicaanse Grand Prix. Een belangrijke sessie, want het is het enige moment dat de coureurs vandaag echt aan de afstelling van hun bolide konden werken. Ferrari kwam daarbij het best uit de startblokken met Carlos Sainz en Charles Leclerc op de eerste twee posities. Daarachter volgden Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen, die precies dezelfde tijd reden en een ruime tiende toegaven op de snelste tijd. Tegelijkertijd wisten ook Lewis Hamilton en Fernando Alonso binnen twee tienden van Sainz te blijven.

De focus gaat nu echter naar de tweede training, en dat is zoals gezegd een sessie die van weinig belang is voor de GP van Mexico zelf. Net als in de Verenigde Staten staat VT2 in het teken van het testen van de 2023-banden van Pirelli. Om een zo goed mogelijk beeld van de banden te krijgen, mogen de teams daarom geen veranderingen doorvoeren aan de afstelling van de auto. Uitzondering hierop vormen de auto's van de vijf coureurs die in VT1 hun auto aan een rookie moesten afstaan. Zodoende mogen George Russell, Alexander Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen in het eerste deel van de training nog wel op normale banden in actie komen en dingen aan hun afstelling laten veranderen, alvorens zij ook overschakelen op bandentests.

Vanwege de bandentest heeft de Formule 1 besloten om de tweede vrije training met 30 minuten te verlengen, waardoor de sessie opnieuw anderhalf uur duurt. Wie de beste indruk achterlaten op de aangepaste banden voor 2023, gaan we in de loop van de sessie zien. Via het onderstaande liveblog houden we je in tekst en met beeld op de hoogte van het laatste nieuws op het asfalt.