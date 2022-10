Wolff positief na Red Bull-straf: "Goed dat FIA niets onder tapijt veegt"

Voorafgaand aan de vrije trainingen in Mexico heeft de FIA het langverwachte nieuws naar buiten gebracht: Red Bull Racing moet een boete van zeven miljoen dollar betalen en krijgt tien procent minder windtunneltijd toebedeeld door het overtreden van het budgetplafond in 2021. Doordat de overtreding grotendeels wordt verklaard door een belastingaftrek die niet is meegerekend door Red Bull en door verduidelijkingen van de FIA, spreekt Red Bull-teambaas Horner van een draconische maatregel. Volgens hem gaat de ingreep Red Bull een kwart tot een halve seconde per ronde kosten.

"In onze optiek is iedere straf voor Red Bull te licht en voor Red Bull is iedere straf natuurlijk te zwaar. Dat is normaal. Maar ik vind het vooral positief dat de FIA krachtig heeft opgetreden", laat Wolff in een eerste reactie aan Motorsport.com weten. "Er is ditmaal niets onder het tapijt geschoven. Ondanks dat Mohammed Ben Sulayem en zijn mensen nog maar tien maanden de leiding in handen hebben, is het hoopgevend om te zien dat er nu daadwerkelijk wordt gehandeld. Dat is het meest positieve aan dit hele proces. Mohammed heeft een sterke groep individuen om zich heen met Federico [Lodi], Shaila Ann [Rao] en Nikolas [Tombazis]. Daardoor hebben ze adequaat gereageerd op deze overtreding van het budgetplafond", vervolgt Wolff in de paddock.

Mercedes heeft eerder al weten dat een straf vanuit de FIA een ontmoedigend signaal moet afgeven, omdat andere teams - inclusief Mercedes - zonder zo'n signaal ook te veel geld gaan uitgeven. "Een reductie van de windtunneltijd gaat in ieder geval een nadelig effect hebben. Hoe groot dat nadeel precies zal zijn, moet nog blijken. Die zeven miljoen euro boete is in absolute termen een behoorlijk bedrag, maar stelt voor Red Bull niets voor als je ziet hoeveel zij investeren in hun Powertrains-project. Maar het geheel aan straffen heeft wel een afschrikkende werking. Dat geldt vooral voor die sportieve straf en in mindere mate voor de financiële straf."

"De reputatieschade komt daarbij en zorgt nog veel meer voor een afschrikkende werking. Dat is misschien wel de allergrootste factor. Geen enkel team wil daar ook maar bij in de buurt komen, zeker niet doordat we tegenwoordig in een open en transparante wereld leven." Wolff is alleen van mening dat de scheidslijnen bij een overtreding anders moeten zijn in de toekomst. "We moeten kijken naar het verschil tussen 'minor' en 'major breaches'. In mijn optiek is een overtreding simpelweg een overtreding en moet die ook als zodanig worden behandeld." Aan de uitleg die Horner over de belastingregels en verduidelijkingen van de FIA heeft gegeven, heeft Wolff geen boodschap. "De andere negen teams zijn wel onder het budgetplafond gebleven. Deze sport draait om kleine marges, al het andere is gewoon geklets. Er bestaan geen verzachtende omstandigheden."