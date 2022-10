Nadat de FIA de details had bekendgemaakt aangaande de schikking die zij met Red Bull heeft getroffen aangaande de overschrijding van de budgetlimiet en teambaas Christian Horner een uitgebreide toelichting hierop had gegeven tijdens een speciaal ingelaste persconferentie, was het de hoogste tijd voor de eerste baanactie op de vrijdag.

Net als een week geleden staat de tweede oefensessie in het teken van een bandentest voor 2023 en dus was de eerste training het enige moment op vrijdag waarop de coureurs aan de afstelling konden werken voor het weekend. En net als een week geleden stuurden veel teams een rookie de baan op tijdens VT1. Zo reed Nyck de Vries zijn tweede en laatste training in dienst van Mercedes. De coureur uit Sneek verscheen op het circuit met de auto van George Russell, nadat hij in Frankrijk met de wagen van Lewis Hamilton had gereden. De andere rookies die in actie kwamen waren Logan Sargeant (Williams), Liam Lawson (AlphaTauri), Jack Doohan (Alpine) en Pietro Fittipaldi (Haas). De racerijders die hierdoor langs de zijlijn stonden tijdens de eerste sessie, krijgen tijdens VT2 nog wel de gelegenheid om aan de afstelling te werken.

Max Verstappen meldde zich aan het begin van de sessie bovenaan in de tijdenlijst met 1.23.292 op de harde band, waarna hij zich verbeterde naar 1.22.779. Teamgenoot Sergio Perez, die bij zijn entree op de baan op een luid applaus getrakteerd werd, nam vervolgens over met 1.22.709, eveneens op de harde band. Verstappen stelde daarop echter weer orde op zaken met 1.22.291, waarmee hij een tijdje bovenaan bleef staan.

Na 25 minuten gingen de eerste coureurs naar buiten voor een run op de soft. Charles Leclerc kwam tot 1.21.546, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst klom. De Monegask verbeterde zich daarna naar 1.20.753. Verstappen ging paars in de eerste sector, maar belandde vervolgens bij de elfde bocht in een spin. “Het is niet te geloven. Ik kon niet corrigeren, er is zo weinig grip”, reageerde de tweevoudig wereldkampioen bijna lachend op de boordradio. Carlos Sainz wist vervolgens de bovenste plek in de tijdentabel van zijn teamgenoot over te nemen door 1.20.707 te rijden.

Op datzelfde moment kwam Zhou Guanyu vast te staan aan het einde van de pitstraat. De Alfa Romeo-coureur meldde dat hij niet naar een hogere versnelling kon schakelen en werd door marshals teruggeduwd. Intussen liet Perez 1.20.827 noteren, waarna Verstappen rondging in precies dezelfde tijd, waarmee zij achter Sainz en Leclerc derde en vierde stonden. Kort daarna was er een rode vlag omdat Fittipaldi zijn Haas met een MGU-H-probleem aan de kant had gezet bij de tweede bocht. De actie lag vervolgens zo’n vijf minuten stil.

Tijdens het laatste kwartier deden de meeste coureurs een lange run, waardoor er bovenaan in de tijdenlijst geen veranderingen meer volgden. Fittipaldi bleef niet de enige rookie met een technisch probleem. Alpine besloot een voortijdig einde te maken aan de training van Doohan omdat er onregelmatigheden werden geconstateerd in de data van de power unit. En met nog vier minuten te gaan was er een rode vlag voor Lawson, die zijn AlphaTauri met de nodige rook uit de achterkant langs de baan parkeerde. De training werd hierna niet meer hervat.

Sainz bleef dus snelste voor teamgenoot Leclerc, terwijl Perez en Verstappen volgden op P3 en P4. Lewis Hamilton was vijfde met de Mercedes, terwijl Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly en Sebastian Vettel de anderen waren in de top-tien. Daniel Ricciardo verloor wat tijd door remproblemen en besloot de eerste actie als elfde. De Vries leek een probleemloze sessie te hebben en stond aan het einde van de training achttiende in de tijdenlijst met 1.24.582. Aan het einde van de sessie bedankt de Nederlander het team van Mercedes voor de samenwerking.

De tweede training voor de Grand Prix van Mexico begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Nyck de Vries bedankt Mercedes

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Mexico: