F1 GP Bahrein 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Tijdens de recente wintertests was het lang gissen naar welke teams in goede vorm steken en wie de plank deels hebben misgeslagen afgelopen winter. Tijdens de vrijdagse trainingen in Bahrein ontstond er een eerste beeld, waarin Red Bull Racing en Ferrari enorm aan elkaar gewaagd leken. Max Verstappen klokte de snelste tijd in VT2, op de voet gevolgd door Charles Leclerc. Dat Carlos Sainz Jr. de derde tijd reed, bevestigt dat Ferrari er goed bij zit op het Bahrain International Circuit.

Dat beeld werd zaterdagmiddag tijdens de derde vrije training kracht bijgezet. Opnieuw was Verstappen de snelste man, terwijl Leclerc wederom binnen een tiende op de tweede stek eindigde. Daar waar Mercedes op vrijdag nog niet echt op de afspraak was, ging het in VT3 al een stuk beter met George Russell op de vierde positie en Lewis Hamilton op P6. Red Bull, Ferrari en Mercedes lijken met zijn drieën te gaan uitvechten wie de beste startposities innemen voor de race op zondag, hoewel laatstgenoemde voor de pole-position wellicht nog iets tekort komt.

De Ferrari-motor lijkt het bovendien goed te doen, getuige de sterke trainingen die Haas en Alfa Romeo hebben afgeleverd op vrijdag en zaterdag. Comeback kid Kevin Magnussen was in de derde training zelfs zevende en de laatste man binnen een seconde van Verstappen. Kan de Deen bij zijn terugkeer verrassen met een knap optreden in Q3? En kunnen Valtteri Bottas en Guanyu Zhou - achtste en negende in VT3 - dat ook?

AlphaTauri, Alpine en Williams lijken op basis van de derde vrije training toch echt in de hoek waar de klappen vallen te zitten, terwijl ook McLaren nog altijd geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten tijdens de trainingen in Bahrein. Kunnen zij het tij nog keren, of zit de kwalificatie er straks vroegtijdig op voor de coureurs van deze teams?

Dat zijn vragen waarop vanaf 16.00 uur antwoord wordt gegeven met de kwalificatie voor de Bahreinse Grand Prix van 2022, de eerste race van het nieuwe seizoen. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van Formule 1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie!