F1 GP Australië 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Ferrari deed prima zaken in de openingstraining van het Australische Grand Prix-weekend. Op de zachtste band in het assortiment van Pirelli stormde Carlos Sainz naar de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Daarachter volgden de mannen van Red Bull Racing. Sergio Perez was dit keer Max Verstappen te snel af. Laatstgenoemde zorgde nog wel voor een rode vlag in VT1 doordat er iets aan de achterzijde van de RB18 vloog. De regerend wereldkampioen kon zonder problemen zijn training vervolgen. Uiteindelijk noteerde de Nederlander de vierde tijd.

Achter Verstappen was het Lando Norris die de snelste was in een Mercedes-aangedreven wagen. Hij bleef Esteban Ocon, Lewis Hamilton, teamgenoot Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en Valtteri Bottas voor. Sebastian Vettel kon zijn eerste officiële training van 2022 niet afmaken. De Duitser zorgde voor de tweede rode vlag van de dag, nadat de Mercedes-motor in zijn Aston Martin de geest gaf. Al rokend besloot brandweerman Seb zijn AMR22 zelf te blussen. Kort na VT1 bevestigde Aston Martin dat het een nieuwe power unit in de auto van de voormalig wereldkampioen schroeft.

Om 08.00 uur Nederlandse tijd gaan we verder met de tweede training in Australië. Wie klokt de snelste tijd en wie laten er een goede indruk achter? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede training.