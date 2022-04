Sainz snelste tijdens eerste training op vernieuwd Albert Park, Verstappen P4

Het circuit van Albert Park had de reputatie een plek te zijn waar maar moeilijk kon worden ingehaald. Niet zelden mondde de race op zondag uit in een optocht. Voor 2022 heeft men geprobeerd daar verandering in te brengen. Achterop het circuit is een lang recht stuk gecreëerd door een rechts-links combinatie weg te halen. Hierdoor kon er een vierde DRS-zone aan de baan worden toegevoegd. Verder is een aantal bochten verbreed.

Vrijdag om 5.00 uur Nederlandse tijd trokken de coureurs de baan op om kennis te maken met de nieuwe lay-out. De Red Bull-rijders gingen als enigen meteen op de zachte band op pad, terwijl anderen de dag op de medium of harde compound begonnen. Max Verstappen deelde zodoende de lakens uit tijdens de openingsfase van de training. Na 20 minuten stond er een 1.20.909 achter zijn naam, toen er een rode vlag werd uitgehangen. Bij het uitkomen van de laatste bocht bleek er aan de achterkant iets van de auto van de regerend wereldkampioen te zijn afgebroken, wat midden op de racelijn was beland.

Na enkele minuten was het stukje bodywork opgeruimd en kon de sessie worden hervat. Verstappen scherpte de snelste tijd hierna aan naar een 1.20.857, alvorens de Ferrari’s zich op de softs lieten zien. Charles Leclerc nam de eerste stek in de tijdenlijst over met een 1.20.825. Verstappen antwoordde met een 1.20.626, alvorens Leclerc nog eens drie tienden sneller ging met een 1.20.377. Sainz besloot zich er daarna ook mee te bemoeien. De Spanjaard ging met een 1.20.325 een fractie sneller dan Leclerc, waarna hij met een 1.19.806 een buffer pakte van ruim een halve seconde. De snelste rondetijd lag hiermee zo'n vier seconden lager dan tijdens de eerste vrije training in 2019, toen er voor het laatst in Melbourne werd gereden, op de oude lay-out.

Met nog een kwartier te gaan moest de rode vlag er voor de tweede maal bij worden gepakt. Sebastian Vettel, die de eerste twee races van het seizoen miste door een positieve coronatest, had een hevig rokende Aston Martin langs de kant geparkeerd. De Duitser besloot hierna zelf de brandblusser ter hand te nemen en de marshals een handje te helpen met het wegduwen van de AMR22.

De laatste tien minuten van de sessie stonden vooral in het teken van data verzamelen. Perez deed als een van de weinigen nog wel een snelle ronde op de soft. De Mexicaan ging paars in de tweede sector en kwam uiteindelijk tot een 1.20.399, waarmee hij achter de Ferrari’s plaatsnam op P3 en Verstappen naar de vierde plek verwees.

Lando Norris kende een bemoedigend begin van het weekend door met zijn McLaren naar de vijfde tijd te gaan, al bedroeg het verschil tussen hem en snelste man Sainz al meer dan een seconde. Mercedes-coureur Lewis Hamilton bleef achter Esteban Ocon steken op de zevende tijd. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, die halverwege de training nog een spin meemaakte bij de elfde bocht, en Valtteri Bottas completeerden de top-tien. Haas-coureur Kevin Magnussen voelde zich niet helemaal fit, maakte bij de derde bocht een uitje door de grindbak en reed slechts de achttiende tijd. Zijn teamgenoot Mick Schumacher was langzaamste, nadat hij een snelle ronde op de soft moest afbreken vanwege een rode vlag.

Om 8.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede training voor de Australische Grand Prix.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Australië